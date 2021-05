El rover Perseverance y el helicóptero autónomo Ingenuity de la NASA llegaron a Marte en febrero pasado y desde ese entonces no han dejado de sorprender a la humanidad. En esta ocasión sus descubrimientos causaron revuelo porque hicieron varias fotografías a rocas que lucen extrañas; para los científicos son un objeto de estudio, pero para los internautas son pruebas para sus teorías conspirativas.

El primer objeto al que apuntaron los aficionados fue calificado por la NASA como “extraño”, palabra normal, pero que para los usuarios desató miles de preguntas. Los expertos especularon que podría tratarse de un meteorito o un trozo de roca erosionada. Pero para los amantes de las conspiración, podría tratarse de una prueba de la vida inteligente en Marte.

El ingeniero de ‘software’ Kevin Gill aseguró que una elegante roca rota, captada por el rover el 15 de abril, “parece un diminuto braquiosaurio fosilizado en Marte”, tuiteó.

Jason Major, otro fanático del espacio, sostuvo que un bloque masivo, fotografiado por el rover el pasado 22 de abril, tiene similitudes con una parte del cuerpo humano.

Perseverance probably won't bother going to study it but I hope somebody files this one as "butt rock."

Because it looks like a butt.

That is all. pic.twitter.com/VbrD2w211p

— Jason Major (@JPMajor) February 28, 2021