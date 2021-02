Funimate es un editor de vídeo y videoclips que podemos utilizar en Android de forma gratuita. Nos permite añadir todo tipo de retoques y animaciones a los vídeos que hagamos con el teléfono móvil. Una vez editados, podemos usarlos para subirlos a redes sociales o aplicaciones como Instagram Stories. O simplemente para almacenarlos en el teléfono. Te explicamos todas las opciones que permite, cómo funciona, qué incluye, cómo usarlo.

La aplicación es gratuita y podemos encontrarla en Google Play Store. Funimate editor de vídeo y videoclips tiene más de 10.000.000 descargas en Google Play y es compatible con Android en versiones iguales o superiores a Android 5.0. Aunque es una app gratis, incluye compras dentro de ella tal y como te explicaremos en los próximos párrafos.

Primeros pasos

Lo primero que nos permite Funimate es crear una cuenta o iniciar sesión. Pero también puedes continuar sin registrarte. De hecho, la aplicación te invita a seguir usándola sin registro si no tienes edad legal para unirte a la red social (trece años según la ley de EEUU) Si apuestas por el Modo Invitado de Funimate tienes que tener en cuenta que no podrás compartir los vídeos que hagas directamente en redes sociales pero sí podrás acceder a todas las funciones que ofrece la aplicación así que, en principio, no tendrás ningún problema.

Lo segundo que nos dirá Funimate es si queremos pagar o no la versión Pro: por 7,99 euros al mes o por 4,58 euros al mes si pagamos la opción anual. Ambas con siete días de pruba gratuita. Pero si no te interesa nada de esto, basta con tocar en la “x” de la esquina superior izquierda de la aplicación y seguir explorando las funciones del editor de vídeo.

Micropagos en la app

Ten en cuenta que la aplicación puede usarse de forma gratuita, pero habrá muchos efectos bloqueados que no podrás utilizar salvo que pagues por ello alguna de las versiones Pro que ofrece. Aunque muchos efectos u opciones no estén disponibles el abanico de posibilidades es amplísimo así que no echaremos nada de menos a la hora de crear nuestros vídeos en Funimate.

Un “TikTok” peculiar

Lo primero que veremos en Funimate es que recuerda a TikTok en su formato de red social. La primera pestaña que encontraremos es “Featured” y podemos ir haciendo scroll hacia abajo para saltar de un vídeo a otro e ir pasando de una creación a otra. La parte inferior también nos recuerda a la popular app de Musicaly: Podemos ir a “Home”, añadir nuestro propio vídeo o acceder a mi perfil (si previamente lo has creado) para ver tus vídeos subidos.

Crear y editar vídeos

Para crear vídeos, como en el mencionado TikTok, debemos darle al “+” del centro de la pantalla. Y encontraremos entonces tres opciones diferentes:

Grabar vídeo

Editar vídeo

Seleccionar plantilla

Puedes editar un vídeo que ya tengas o grabarlo desde cero como hacemos en Instagram Stories o en Snapchat, por ejemplo. O coger un vídeo de la galería para aprovechar las opciones del editor y mejorar cualquier cosa que hayas creado previamente.

Edición de vídeo

Funimate tiene todas las herramientas de editor de vídeo que podemos buscar en una aplicación así: podemos hacer dibujos sobre la pantalla que posteriormente podemos animar, podemos añadir efectos y filtros, podemos cambiar los colores del vídeo o elegir solo unos segundos en los que queramos que cambie de color… Podemos mezclar, dividir, multiplicar, recortar. Es una app con muchísimas posibilidades y con una interfaz muy fácil de utilizar por lo que se convierte en la herramienta ideal para adolescentes o para aquellos que en TikTok solo quieren un editor de vídeo para sus contenidos, pero no una red social.

Grabar vídeos

El funcionamiento es idéntico a los Reels de Instagram y a TikTok a la hora de grabar vídeos: mantienes pulsado el botón de grabar durante unos segundos para que la app esté grabando. Al soltarlo, creas otro clip. Puedes elegir audios locales o de Funimate y puedes escoger entre cinco velocidades diferentes (xlento, lento, normal, rápido, lapso) Una vez que hayas grabado todos los clips que quieras hasta llegar a quince segundos, puedes editar. Puedes crear tantos como quieras para conseguir los efectos de salto, de desaparición o para cambiar de escenario o ropa. Una vez que tenemos todos simplemente tenemos que pulsar en “siguiente” para que funcione como un conjunto al que podemos añadir música, añadir efectos, añadir texto…

Las herramientas llegados a este punto son idénticas que si hubiésemos cogido un vídeo de la galería: podemos añadir efectos de movimiento y combinarlos como queramos: tienes que mantener el icono del efecto pulsado para que se aplique a esos segundos concretos.

Red social y editor

Una vez tenemos el vídeo, podemos guardarlo en nuestros proyectos o compartirlo directamente en redes sociales si las tenemos vinculadas previamente a la aplicación. Si tenemos cuenta, podemos subirlo a la propia app donde tendremos que elegir una serie de etiquetas para que otros usuarios descubran nuestras creaciones a través de un sistema de hashtag donde podremos ir subiendo la popularidad.

La principal ventaja que nos ofrece Funimate es que se trata de un editor de vídeo muy completo que nos permite crear vídeos espectaculares en solo unos segundos sin necesidad de recurrir a apps complejas. Por otro lado, es una red social con una comunidad de millones de usuarios por lo que podemos tener una alternativa a TikTok donde seguir creciendo o desarrollar nuestra creatividad