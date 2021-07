A finales de 2020 la red social Facebook dio a conocer un nuevo proyecto para adentrarse en un nuevo territorio de gafas inteligentes, más allá de Oculus. Este nuevo producto estaría orientado al uso del día a día, a diferencia de sus lentes de realidad virtual que actualmente se encuentran disponibles en el mercado.

En aquel momento, Mark Zuckerberg dio a conocer que este nuevo proyecto caminaría en alianza con la reconocida marca de lentes Ray-Ban, el cual además sería la culminación del trabajo de desarrollo e investigación del prototipo conocido como Project Aria, el cual pronto comenzaría su fase de pruebas por empleados internos.

Ahora sabemos que el próximo lanzamiento de hardware de Facebook serán estas ‘gafas inteligentes’ y llegarán al mercado en algún momento de 2021, si es que no sufren retrasos derivado de la actual pandemia de Covid-19, así lo mencionó el CEO de Facebook.

De cara al futuro, el próximo lanzamiento del producto será el lanzamiento de nuestras primeras gafas inteligentes de Ray-Ban en asociación con Essilor Luxottica. Las gafas tienen su factor de forma icónico y te permiten hacer algunas cosas muy interesantes.

Project Aria

Aunque por ahora no hay más detalles acerca de este nuevo producto, especificaciones, ni precio de llegada, sabemos que Facebook promete superar por mucho a las Google Glass, que no lograron cumplir sus expectativas y se vieron forzadas a ser descontinuadas.

Lo que no sabemos, es que serán esas “cosas interesantes” que lo harán denotar de otros competidores, de momento la red social se ha limitado a mencionar que las gafas no tendrán una pantalla integrada y no están clasificadas como un dispositivo de realidad aumentada, por lo que no se sabe a ciencia cierta contra quienes buscan competir. Sin una pantalla integrada, posiblemente dependerán de una aplicación de teléfono inteligente emparejada para los controles, similar a Snap Spectacles o Echo Frames de Amazon.