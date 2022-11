Bien dicen que la realidad supera a la ficción, y en esta ocasión no fue la excepción pues se acaba de dar a conocer el primer casco de realidad aumentada con el cual, además de jugar, puedes perder la vida de forma real.

Este martes el cofundador de la compañia de realidad virtual Oculus VR, Palmer Luckey, dio a conocer su nuevo invento el cual no tenía nada de inusual hasta que compartió con sus seguidores el proyecto en el que ha estado trabajando por años.

Se trata de un artefacto al que todos quisiéramos adentrarnos un día ya que aunque parezca sacado de otro mundo, la realidad aumentada llegó para quedarse tal y como promete el casco de Palmer.

A través de su blog personal, el emprendedor de apenas 30 años dio a conocer las características especiales de su casco en donde, a sus propias palabras, tiene “la capacidad de matar a un jugador en la vida real”.

Básicamente este artefacto consiste en tres módulos de carga explosiva que se encuentran conectados entre sí y que a su vez cuentan con un fotosensor que puede detectar cuando la pantalla parpadea en una frecuencia en específico.

Una vez que aparece en la pantalla ‘Game Over’ el usuario esta listo para recibir detonaciones en su cerebro que eliminarán al objetivo, tal y como lo viste en ‘Sword Art Online’, anime de donde se inspiró para su creación.

