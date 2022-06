Una nueva preocupación agobia a científicos y astrónomos. Una gigantesca mancha solar, llamada AR3038 y de casi el triple del tamaño de la Tierra, se encuentra dentro del punto de mira de nuestro planeta.

Este fenómeno puede expulsar llamaradas de clase media en un futuro próximo, de acuerdo con el informe publicado en el sitio web de Deutsche Welle (DW) en español.

El experto Tony Phillips, citado en Space.com, escribió el miércoles 22 de junio un artículo en Spaceweather.com y expresó su preocupación: “Ayer, la mancha solar AR3038 era grande. Hoy es enorme”.

Phillips explicó que el campo magnético que rodea la mancha solar tiene el potencial de lanzar erupciones solares de clase M hacia nuestro planeta. Agregó: “La mancha solar de rápido crecimiento ha duplicado su tamaño en solo 24 horas”.

