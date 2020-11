Hay varias formas de hacerlo, aunque la mayoría son trabajos relacionados con el móvil o que se pueden hacer desde el mismo. Ganar dinero por utilizar tu móvil es complicado, o bueno, ganar mucho dinero utilizando tu móvil es complicado. Google acaba de lanzar una aplicación llamada Task Mate que te permitirá ganar dinero utilizando tu móvil y realizando pequeñas tareas. Sí, es parecido a Opinion Rewards, pero con un enfoque más amplio. Podrás ganar dinero desde el móvil de forma sencilla y rápida. Eso sí, no demasiado.

Así funciona Task Mate, dinero a cambio de completar tareas

Mientras que Opinion Rewards se centra en pagar a los usuarios por completar encuestas, la nueva aplicación de Google va un poco más allá. Ya está disponible en formato beta en algunas regiones y es cuestión de tiempo que llegue a todo el mundo. La idea es buena, aunque no se convierte en una aplicación para ganar mucho dinero. Sí te servirá para poder comprar aplicaciones o pagar servicios mensuales baratos.

Task Mate es una especie de red social que lanza pequeños trabajos a los usuarios. Un usuario puede elegir qué trabajos realizar y cobrar en función de la dificultad o el tiempo que conllevan. Google Task Mate tiene trabajos que van desde dictar frases hasta realizar fotografías a algunos lugares de tu ciudad.

Los pagos no son nada elevados, pues todos los trabajos se recompensan con unos pocos céntimos. Eso sí, son fáciles de completar y puedes conseguir varios euros/dólares al mes si te planteas utilizar la aplicación durante 10 o 15 minutos al día.

En su mayoría son pequeñas tareas que te pueden llevar no más de 5 minutos y que te darán algunos céntimos. Todavía no sabemos qué se podrá hacer con el dinero que generes, pero es casi seguro que solo lo podrás gastar en servicios de Google o aplicaciones. No es una mala noticia, pues si generas 5 o 10 euros/dólares al mes podrás utilizarlos para pagar alguna suscripción o aplicación/juego.

El servicio está disponible actualmente en la India solo para algunos usuarios, pero no tardará en extenderse a otros lugares del mundo. La idea de Google es conseguir nutrir sus plataformas con inteligencia real y no tan artificial. Por supuesto, no conseguirás un salario digno con esta aplicación, simplemente alguna aplicación gratuita de vez en cuando.

¿Qué te parece Task Mate? ¿Crees que es un buen concepto?