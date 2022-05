Durante la conferencia principal del Google I/O 2022, Google ha anunciado las novedades que van a llegar a Google Maps próximamente.

De entre todas ellas, la compañía ha puesto especial énfasis en la llamada “Vista Inmersiva”, una nueva función

La llamada “Vista Inmersiva” de Google Maps es una evolución del clásico Street View. Gracias a esta función, Maps es capaz de elaborar un modelo tridimensional y realista de una ciudad, combinando imágenes satelitales con miles de millones de fotografías de Street View para crear una representación fiel.

Immersive view in @GoogleMaps is a new way to experience what a neighborhood, landmark, restaurant and venue will be like — and even feel like you’re right there. It uses advances in computer vision and AI to fuse together billions of Street View images. #GoogleIO pic.twitter.com/DgJwwE03rQ

— Google (@Google) May 11, 2022