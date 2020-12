Mucho hemos hablado estos últimos meses de los cambios implementados en Google Maps, bien sea para nuevas características como la afluencia real, la inclusión de la pestaña viajes o un completo servicio muy útil en los tiempos que corren como el modo coronavirus.

Con todos estos cambios es obvio que Google Maps ha dejado de ser una mera aplicación de navegación para dar paso a un gran agrupación de servicios en torno a la localización e interacción social.

Precisamente en referencia a la parte social gira el último cambio introducido en la app de Google. A partir de ahora dentro de ella podremos disfrutar de un servicio de noticias relativas a eventos locales recientes, reseñas, inauguraciones de locales o la aparición de nuevos negocios. Google ha llamado a todo esto, Feed de la comunidad.

Qué es y cómo funciona el Feed de la comunidad

El Feed de la comunidad viene a sustituir a la pestaña Explorar que hasta ahora estaba en la parte inferior de Maps. Bueno, el nombre de la pestaña seguirá siendo el mismo, pero en lugar de obtener una lista de restaurantes y lugares cercanos para visitar, aparecerán eventos relacionados con estos lugares e información como reseñas o nuevos platos de un menú.

Realmente, el Feed de la comunidad es una ampliación de la pestaña Actualizaciones pero con nuevos datos que podrían ser de interés al usuario. Además, la “conversión de red social” de Google Maps no termina aquí, pues también se ha añadido un botón de Me Gusta para que los lectores indiquen si la información es o no relevante para ellos.

Esta nueva característica se encuentra en implementación y, si todavía no está disponible en tu dispositivo, no creemos que tarde demasiado en hacerlo.