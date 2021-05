La guerra comercial entre China y Estados Unidos durante el 2019 dejó a los usuarios de Huawei sin la posibilidad de que sus celulares siguieran utilizando Google, las actualizaciones de Android y la tienda de aplicaciones Play Store.

Sin embargo y como una gran sorpresa, Huawei anunció que desarrollaría un nuevo sistema operativo basado en Android pero adaptado para sus terminales y así nos trajo Emotion UI o mejor conocido como EMUI que ahora recibe una mejora estética bajo el nombre de HarmonyOS 2.0.

HarmonyOs 2.0 es la nueva actualización visual a la capa del sistema operativo que tiene Huawei la llamada EMUI en su actual versión EMUI11. Mucho se especuló sobre si Huawei podría seguir manteniendo Android o no en sus dispositivos, sin embargo al ser de código abierto, les posibilitó a los desarrolladores seguir trabajando con este sistema pero adaptándolo con mejoras o ciertos cambios y un nuevo nombre.

De acuerdo con los videos publicados en redes sociales, la diferencia principal radica en el nuevo centro de control con muchos más accesos rápidos a las aplicaciones y además se muestran carpetas de apps más grandes agrupadas de distintas formas en la pantalla principal de los celulares. También se presume que en pruebas de rendimiento, Harmony 2.0 es notablemente más eficiente al abrir aplicaciones muy rápidamente.

Huawei Mate X2 (right) on

Harmony OS and Huawei Mate 40 Pro (left) on Android.

Here is a Quick Compression video.#huawei #HarmonyOS #HuaweiP50 pic.twitter.com/Es66mb46Sg

— Mayank Kumar ❂ (@Mayankkumaryt) May 5, 2021