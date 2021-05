Basura espacial, que esta vez no es de SpaceX, sino del Long March 5B, el cohete chino más grande y poderoso de China, hará una entrada incontrolada a la atmósfera de la Tierra entre el 8 y 11 de mayo, después de su lanzamiento al espacio la semana pasada.

El Pentágono ha rastreado la aeronave china que atravesará la atmósfera esta semana, y ha pronosticado que los restos podrían caer en alguna zona del Océano Pacífico o en algunos lugares de Nueva York, Madrid o Pekín.

El cohete despegó del puerto espacial de Wenchang el 29 de abril, transportando un módulo de 22 toneladas de la estación espacial Tianhe.

Ahora se espera que el núcleo del cohete de 100 pies de largo caiga hacia nuestro planeta “durante los próximos días o semanas”.

Si los restos del cohete son arrastrados por la atmósfera del planeta, un informe de SpaceNews advierte que será uno de los mayores “casos de reentrada incontrolada de una nave espacial” en la historia reciente.

Han crecido los temores de que el cohete chino pueda estrellarse contra una zona habitada. Un incidente similar ocurrió el año pasado, cuando un cohete propulsor Long March 4B se estrelló contra la provincia china de Shaanxi.

Los escombros del Long March 5B actualmente orbitan nuestro planeta a miles de kilómetros por hora. Pero los efectos combinados de la gravedad y la atmósfera de la Tierra arrastrarán gradualmente los escombros hacia abajo con grandes toneladas de peso.

Existe la preocupación de que el cohete pueda bombardear un área poblada mientras pasa sobre Estados Unidos, Europa, China y Nueva Zelanda.

Sin embargo, la buena noticia es que, con un 71 por ciento del planeta cubierto de agua, lo más probable es que el cohete golpee uno de nuestros océanos. Tampoco hay garantía de que el cohete sobreviva al ardiente descenso a través de la atmósfera.

Según Jonathan McDowell, astrofísico del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, la única certeza es que el cohete se estrellará “en algún lugar de la Tierra”. De hecho, las probabilidades de que un individuo sea alcanzado por basura espacial son extremadamente bajas, de uno entre 7000 millones.

This morning's Tianhe altitude plot; the Tianhe space station remains in a 352 x 385 km orbit. The CZ-5B core stage has decayed from an initial 170 x 375 km orbit to 165 x 326 km; drag at perigee causes a reduction of apogee. pic.twitter.com/X0ZQIiEqUE

— Jonathan McDowell (@planet4589) May 3, 2021