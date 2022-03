El rover ExoMars, que anteriormente se esperaba que se lanzara hacia Marte a finales de este año, realmente parece que no puede tomar un descanso. Después de enfrentar varios retrasos causados ​​por problemas con las pruebas y la pandemia, la misión enfrenta otro revés: la guerra.

Eso es según un comunicado reciente publicado por la Agencia Espacial Europea, que dijo que la situación actual ha puesto en peligro cualquier lanzamiento en 2022.

“Estamos implementando completamente las sanciones impuestas a Rusia por nuestros Estados miembros”, dijo la ESA en un comunicado. “Con respecto a la continuación del programa ExoMars, las sanciones y el contexto más amplio hacen que un lanzamiento en 2022 sea muy poco probable”.

ExoMars es una misión conjunta entre la ESA y la agencia espacial estatal rusa Roscosmos. Su objetivo es buscar moléculas orgánicas o incluso signos de vida en el Planeta Rojo. Se esperaba que el rover ExoMars se lanzara este otoño y finalmente aterrizara en Marte en algún momento de 2023, donde se habría unido a los dos rover y el módulo de aterrizaje de la NASA y otro rover lanzado por China que ya opera en el planeta. La acción militar de la semana pasada contra Ucrania y las consiguientes sanciones internacionales ahora han hecho que ese cronograma sea un sueño imposible.

El director general de la ESA, Josef Aschbacher, reconoció el retraso el lunes y describió la escalada de la guerra en Ucrania como una “crisis”.

“Deploramos los trágicos acontecimientos que están teniendo lugar en Ucrania, una crisis que escaló dramáticamente hasta convertirse en una guerra en los últimos días”, dijo Aschbacher. “Se están tomando muchas decisiones difíciles en la ESA en consideración a las sanciones implementadas por los gobiernos de nuestros Estados miembros”.

