Un estudio aéreo de una sección de Marte realizado por el helicóptero Ingenuity de la NASA reveló imágenes “de otro mundo” del refuerzo en forma de cono que protegió al explorador robótico Perseverance durante su descenso en llamas hacia la superficie marciana el 18 de febrero de 2021.

Entrar, descender y aterrizar en Marte es un desafío para cualquier misión, pues los vehículos soportan fuerzas gravitatorias extremas, altas temperaturas y cambios de presión a medida que ingresan a la atmósfera de Marte a casi 12.500 millas (20 000 kilómetros) por hora.

Si bien el rover Perseverance de la NASA tuvo el aterrizaje en Marte mejor documentado en la historia, con cámaras que muestran todo, desde que se infla el paracaídas hasta el aterrizaje. El rover también tomó imágenes de los restos del paracaídas y el refuerzo, los científicos dicen que las nuevas imágenes del helicóptero brindan más detalles y “un punto de vista diferente”.

“Definitivamente tiene un elemento de ciencia ficción. Parece algo de otro mundo, ¿no? Le comentó el Dr. Clark del JPL (Laboratorio de Propulsión a Chorro) de la NASA, a The New York Times.

Las imágenes aéreas del refuerzo y los escombros de su impacto en la superficie marciana a unas 78 millas (126 kilómetros) por hora sugieren que su capa protectora permaneció intacta durante la entrada atmosférica del módulo de aterrizaje.

“Muchas de las 80 líneas de suspensión de alta resistencia que conectan el refuerzo con el paracaídas son visibles y también parecen intactas”, señaló la NASA.

Si bien solo se puede ver un tercio del paracaídas en las nuevas imágenes, los científicos de la NASA dicen que el dosel no muestra signos de daño por el flujo de aire supersónico durante el inflado.

Dicen que las imágenes capturaron muchos vuelos planificados previamente y maniobras cuidadosas para que las tomara el helicóptero, y agregaron que se necesitarán “varias semanas de análisis” para un veredicto concluyente sobre los restos.

