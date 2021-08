A finales de julio de 2021 comenzó a circular la supuesta noticia de que Sony se encontraba desarrollando la segunda edición de PlayStation 5, lejos de ser una nueva consola, más bien sería una actualización que únicamente llegaría a la PS5 Digital Edition, la versión que solo es compatible con juegos digitales.

Ahora sabemos, gracias al reporte de Press Start, que esta nueva versión es una rePS5.alidad y que de hecho ya está disponible para su compra en algunas tiendas de Australia bajo el número de serie CFI-1102A. Este modelo llegó con pequeñas mejoras que enlistamos a continuación.

La primera diferencia, que podría parecer significativa, es un nuevo tornillo que permitirá ajustar “fácilmente” la base de la consola (ya que esta se puede acomodar de forma horizontal o vertical), sin necesidad de contar con un desarmador siendo de mayor tamaño y con textura para mejor agarre.

Otra “pequeña” diferencia, de la cual ya se había hablado en filtraciones anteriores, asegura que esta nueva consola pesa 300 gr menos que la primera versión. Los primeros reportes apuntan a un cambio de ventilador y disipador que ahora son más ligeros y compactos, aunque por ahora esta información no está confirmada.

Hasta el momento, Sony no ha emitido una declaración oficial respecto a esta nueva revisión de Sin embargo, como hemos visto estos ligeros cambios no significan ninguna diferencia que afecte de manera positiva o negativa, directamente, el rendimiento de la consola. Así que si tienes una primera edición no tienes nada de qué preocuparte.