Un equipo de paleontólogos y geólogos ha descubierto la existencia de un continente olvidado que existió hace unos 40 millones de años y que han bautizado como Balcanatolia (Balkanatolia), que hoy abarca los actuales Balcanes y Anatolia.

Según los investigadores franceses, estadounidenses y turcos el continente, que albergaba una fauna exótica, podría haber “allanado el camino” para que los mamíferos asiáticos colonizaran el sur de Europa hace 34 millones de años, según sugiere una nueva investigación publicada en Earth Science Reviews.

Los autores del nuevo estudio sugieren que el descenso del nivel del mar permitió a los mamíferos asiáticos entrar en Balcanatolia y sustituir a la fauna local, antes de pasar a Europa occidental y provocar una extinción repentina, conocida como la Grande Coupure.

