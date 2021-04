Parece ser que algunos empresarios no entendieron por completo la trama de Jurassic Park. El presidente de una de las compañías fundadas por Elon Musk plantea la posibilidad de construir un parque donde habiten dinosaurios creados con tecnología. ¿Habrá alguien que se anime a hacerlo?

Max Hodak, CEO y cofundador de Neuralink, donde Musk es el socio principal, asegura que la tecnología ha avanzado lo suficiente como para instaurar un parque jurásico en la vida real, muy similar como al que se vio en la producción cinematográfica. Así lo expresó en una publicación en su cuenta de Twitter. Aclaró que no serían dinosaurios auténticos genéticamente, pero que tras 15 años de reproducción e ingeniería, sería posible obtener nuevas especies que resultarían bastante exóticas.

we could probably build jurassic park if we wanted to. wouldn’t be genetically authentic dinosaurs but 🤷‍♂️. maybe 15 years of breeding + engineering to get super exotic novel species

Su declaración generó todo tipo de respuestas, desde internautas que se mostraron emocionados con la idea, hasta otros que indicaron que no estaban de acuerdo con la propuesta. “Hay un libro y varias películas que muestran porque esto es una mala idea” comentó uno de los usuarios.

Otra persona indicó que el hecho de que pueda hacerse no quiere decir que se deba llevar a cabo “Bueno… tienes razón en que podemos hacerlo. Simplemente no creo que tengamos que hacerlo sólo porque podamos. Debería haber una razón de peso”.

Más tarde, Hodak amplió su proclamación y dijo:

Biodiversity (antifragility) is definitely valuable; conservation is important and makes sense. But why do we stop there? Why don’t we more intentionally try to generate novel diversity?

— Max Hodak (@max_hodak) April 4, 2021