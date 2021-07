Una roca espacial, capturada temporalmente por la gravedad de la Tierra, se convirtió en una miniluna de nuestro planeta. De acuerdo con un informe reciente, este objeto pasó casi año y medio en la órbita de nuestro planeta; luego salió disparada de nuevo al espacio exterior. Se cree que este fenómeno podría ocurrir de nueva cuenta.

La comunidad científica considera que hay al menos una miniluna dando vueltas alrededor de la Tierra constantemente, pero estos pequeños satélites rara vez se descubren, probablemente debido a su tamaño relativamente pequeño y que no tienen realmente una incidencia o importancia para fines prácticos.

Hasta ahora, sólo se ha detectado una miniluna confirmada: un asteroide de 0.9 metros llamado 2006 RH120, que orbitó la Tierra durante 18 meses entre 2006 y 2007. Sin embargo, ahora se cree que puede haber un segundo caso similar. Kacper Wierzchos, especialista senior en investigación de Catalina Sky Survey, financiado por la NASA y la Universidad de Arizona, anunció a través de Twitter el avistamiento de un nuevo objeto capturado temporalmente.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl

— Kacper Wierzchoś (@WierzchosKacper) February 26, 2020