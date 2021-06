Aunque ya son considerados aparatos dignos de museo, las máquinas de escribir llegaron a ser tan importantes como lo son las computadoras en la actualidad.

En un ejercicio de nostalgia para adultos, la compañía LEGO lanzó un modelo para armar de una máquina de escribir totalmente funcional.

El nuevo kit, diseñado para reflejar la función y el estilo de una máquina de escribir clásica, consta de 2 mil 97 piezas que incluyen las teclas, un carrete de cinta y el rodillo para colocar el papel.

Spark nostalgia with this LEGO replica of an old-fashioned typewriter 📖 https://t.co/6PhehRihEo pic.twitter.com/ZJd31lbAUp

— LEGO (@LEGO_Group) June 9, 2021