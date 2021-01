Puede que hoy LG no sea una marca de referencia en el mundo de los smartphones. Pero no siempre fue así, la empresa surcoreana tuvo mucho éxito con diversos modelos y líneas en el pasado. No obstante, parece que no fue capaz de seguir el ritmo del mercado y podría estar cerca de dejar la fabricación de teléfonos inteligentes.

En los últimos cinco años la compañía ha registrado pérdidas en la categoría de móviles por alrededor de 4.5 mil millones de dólares, por lo cual parece estar considerando dejar definitivamente el negocio. El medio Korea Herald dio a conocer que el CEO de LG, Kwon Bong-seok, en un mensaje a los empleados, sugirió que se avecinaba un cambio. Más tarde, un funcionario de la compañía dijo al periódico que “era hora de que LG emitiera un juicio con la cabeza fría” sobre su “enferma” división móvil, refiriéndose a la fuerte competencia en el mercado de los celulares.

Debido a lo anterior, dijo el ejecutivo, es que LG “está considerando todas las medidas posibles, incluida la venta, el retiro y la reducción del negocio de los teléfonos inteligentes”.

Según el medio local, Kwon dijo en su mensaje a los empleados que parte de la plantilla laboral, potencialmente alrededor del 60%, serían reasignados a otras partes del negocio de LG. No está claro si el otro 40% permanecerá en la división móvil o saldrán de la empresa. Aunque se dice que la intención será tener un departamento mucho más pequeño, tal como lo hizo Sony que mantuvo su división móvil en funcionamiento durante mucho tiempo más para asegurarse de poder aprovechar las tecnologías utilizadas en los teléfonos en cualquier otro de sus dispositivos.

A su vez, un representante de LG dijo a diversos medios que la empresa está “comprometida con hacer lo que sea mejor para la marca y sus negocios móviles. Dicho esto, no se ha finalizado nada y cualquier informe en contrario es pura especulación”.

Innovación que no ha tenido los resultados esperados

La decisión de abandonar el mercado no es sencilla considerando que Kwon, quien asumió el puesto más alto en LG a principios de 2020, prometió que la división móvil sería “rentable para 2021”. Pero entonces no explicó cómo planeaba lograr la meta más allá de lanzar nuevos teléfonos con “factores asombrosos para atraer a los consumidores” estrategia que, al menos hasta ahora, parece no haber funcionado.

No obstante hay que decir que LG sí ha buscado la manera de innovar en el mercado, como ejemplo de ello podemos mencionar al modelo Velvet que incluye un diseño renovado y a otros modelos premium con pantallas secundarias cuyas funciones se adaptan según las necesidades, pueden ser, por ejemplo, un control de videojuegos o un teclado completo.

Un ejemplo más es LG Wing que tiene una segunda pantalla abatible que el usuario puede colocar en diferentes posiciones.

Y, aunque no están disponibles en el mercado, la marca también ha dado un vistazo a teléfonos móviles de pantalla enrollable. Incluso, durante el CES 2021, la empresa mostró el LG Rollable, un smartphone con una pantalla de 6.8 pulgadas que, al extenderse, entrega un panel de 7.4 pulgadas.

De acuerdo con lo que había dicho hasta hace algunos días, la intención era que el LG Rollable llegara a los usuarios este año pero los planes podrían cambiar. Y es que, aún si se lanzara, los especialistas consideran que se ubicaría en el mercado ultra premium, es decir que pocos se podrán dar el lujo de adquirirlo por lo que es probable que no sea suficiente para revertir la situación.

Y es que, la participación de mercado de LG cada vez menor. Según StatCounter, la marca ha caído al 1.7% en diciembre de 2020. Ese mismo mes el CEO de LG anunció que la empresa delegaría la producción de sus móviles de gama de entrada y gama media a terceras partes y su división interna dedicaría todos sus esfuerzos a dispositivos de gama alta.

Actualización 3:15 pm

Representantes de LG Electronics en México se pusieron en contacto con Tech Bit para compartir la siguiente postura oficial: “La información publicada está basada en rumores y especulaciones sin fundamento. No existe tal plan de abandonar la división de smartphones”.