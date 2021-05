El rover Perseverance, de la NASA; logró algo nunca antes hecho. Con uno de los dos micrófonos que tiene instalados grabó el sonido que el helicóptero autónomo Ingenuity produjo durante su cuarto vuelo en Marte el pasado 30 de abril. Desde la agencia espacial estadounidense señalaron que es la primera vez que se graba sonido dentro de otro planeta.

El rover se encontraba a una distancia de 80 metros del lugar, donde el helicóptero despegó y descendió; los especialistas de la NASA no estaban seguros de que su micrófono podría grabar el sonido que el aparato produjo durante el vuelo, por lo que fue una sorpresa para todos cuando lo descubrieron.

David Mimoun, profesor de Ciencias Planetarias en el Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace de la Universidad de Toulouse y líder científico para el micrófono de SuperCam Mars, declaró que cuando realizaron pruebas y simulaciones los resultados arrojaron que el micrófono apenas recogería los sonidos del helicóptero, ya que la atmósfera de Marte amortigua fuertemente la propagación del sonido.

“Hemos tenido suerte al registrar el helicóptero a tal distancia”, declaró, agregando que esta grabación “será una mina de oro para nuestro entendimiento de la atmósfera marciana”, comentó el experto.

🔊🔴 New sounds from Mars: Our @NASAPersevere rover caught the beats coming from our Ingenuity #MarsHelicopter! This marks the first time a spacecraft on another planet has recorded the sounds of a separate spacecraft.

🎧🚁 Turn the volume up: https://t.co/o7zG6mQJzx pic.twitter.com/s8Hm3dhcgg

— NASA (@NASA) May 7, 2021