El 14 de noviembre ha sido el día elegido por Geoff Keighley para anunciar a los nominados a las diferentes premios de los The Game Awards. La (mal) llamada gala de los “Oscars de los videojuegos” es un show particular que se celebra una vez al año, en los diez primeros días de diciembre, que ha ido ganando protagonismo poco a poco. Tanto que ha pasado de un show más bien soporífero a uno en el que vemos grandes anuncios, como fue la primera revelación de Xbox Series X o el gameplay de Hellblade II.

Pero hoy no venimos a hablar sobre eso, sino sobre los premios y los nominados en sí. Por qué, más allá de teorías judeomasónicas, es cierto que hay aspectos que huelen. Y sí, hablamos de las nominaciones a los GOTY, el juego del año, que siempre genera titulares.

Vaya por delante que el que firma estas líneas no considere justa la nominación de los títulos de este año, donde vemos juegos como Elden Ring, A Plague Tale: Requiem y hasta tres exclusivos de Sony. Títulos que, a excepción de Stray, merecen estar nominados. Pero este año se ha demostrado más que nunca que existe un doble rasero: uno para Sony y PlayStation y otro para el resto de compañías. Porque si no, ¿qué sentido tiene que el Forza Horizon 5 no entrase en los GOTY (de 2021) y God of War Ragnarok si?

No hablamos de que uno sea mejor que otro (eso se lo dejo a cada usuario), sino a que el argumento que se esgrimió en el caso de Forza Horizon 5 para dejarle fuera en 2021 fue su fecha de lanzamiento: 9 de noviembre de 2021. ¿Adivináis cuando se ha lanzado el último juego de Kratos? Exacto, el 9 de noviembre de 2022. Mismo día, un año de diferencia y, ojo que seguro que no os lo creéis, el juego de Sony Santa Monica si ha sido elegido como nominado al GOTY. ¿Este año no hay problemas de fecha?

Y claro, es lógico que digáis que Forza Horizon 5 ganó un par de premios (accesibilidad, porque realmente entró en los premios. Pero la “excusa” que argumentaron es que muchos de los jueces no lo pudieron jugar, porque aunque los premios comprendieran juegos lanzados hasta el día 16 de noviembre, se exigió que entregaran sus votaciones antes del 4 de noviembre. ¿Cómo ha sido en esta ocasión? Pues tanto, si es así como si no, poco importa ya.

Una tendencia que favorece a los juegos de Sony, que como mencionábamos antes, parece que cuentan con la ventaja de tener una doble vara de medir. Repito, por si hay algún despistado y antes de que me lancen a los leones, no dudo de la calidad de God of War Ragnarok para su nominación al premio GOTY e incluso como ganador del mismo, pero no es justo cambiar los parámetros de un año a otro para favorecer a una compañía siempre.

Seguimos con más casos sangrantes: Stray. ¿Qué hace nominado al GOTY este juego? El juego es bonito, divertido pero, ¿es suficiente para ser uno de los seis nominados? ¿En serio? A mí que me digan que es una cámara oculta porque no me creo que este título sea mejor o más merecedor que juegos como Tunic, Grounded o, para que no me llamen partidista, Cult of the Lamb o Immortality . ¿No son acaso juegos más completos y mejores? Lo más seguro es que así sea. Pero, ¿sabéis cuál es la diferencia? Exacto, es un “console exclusive” de PlayStation.

Otro palo sangrante es: ¿dónde ha quedado Halo Infinite? Leía en Twitter a mi compañero Pedro que el título de Microsoft y 343 industries ha desaparecido. Ya no solo de las nominaciones del GOTY (quizás no se lo merecía por el poco contenido del online o por mil motivos más, no entramos a valorar eso) sino en todas las categorías. ¿Ni una nominación al último título de una de las franquicias más longevas a importantes de la historia? Y el motivo no es otro que su fecha de salida: diciembre de 2021. Muy lejano en el tiempo, ya nadie se acuerda de él, han salido muchos juegos… Todo cierto, pero, ¿ni BSO, ni mejor arte, ni nada? Y, ¿qué pasará el año que viene con juegos como Need For Speed Unbound, The Callisto Protocol o High on Life, que salen en diciembre de 2022? ¿Caerán en el olvido también en los The Game Awards 2023?

Antes mencionábamos Grounded y ahora lo retomamos. Lo último (con permiso de Pentiment, pero aún no ha salido de manera oficial) de Obsidian, creado por un pequeño equipo de quince personas y que es una de las mejores experiencias de supervivencia y RPG que podemos disfrutar, ¿no se merece ni una nominación? ¿Cuál ha sido su pecado, además de ser exclusivo de Microsoft? ¿Su lanzamiento completo este año? ¿Qué está en Game Pass?

Sea como fuere, y antes de que me llamen tóxico, cierro este pequeño editorial. Una mirada a la desigualdad y al cambio de patrones en conveniencia de la misma compañía, que parece que siempre recibe tratos de favores en una época en la que, poco a poco, va quedando eclipsado por el buen hacer de Microsoft. Lo bueno, los argumentos se empiezan a acabar, las caretas a caer y el año que viene llega Starfield. ¿Qué se inventarán el año que viene? Tengo ganas de verlo. Pero ya lo decíamos el año pasado: Nunca deja de dar la sensación de que deben de estar siempre los mismos.

Y, como reflexión final, solo diré que disfrutemos de los juegos. Cada uno tiene sus propios GOTY y nadie, ni Geoff Keighley ni su show, podrán decir lo contrario. Incluso si tu GOTY es Guardianes de la Galaxia en 2021.