Mark Zuckerberg y ejecutivos de Facebook compartieron su visión del metaverso, la próxima evolución de la tecnología social basada en realidad virtual.

Esta tarde se llevó a cabo el Facebook Connect, un evento de realidad virtual en el que Mark Zuckerberg, anunció la visión del metaverso de Facebook, su proyecto más ambicioso para el futuro, así como el nacimiento de “Meta”, su nueva empresa.

Qué es el metaverso de Facebook?

El metaverso de Facebook es un ecosistema conformado por diversas tecnologías que permitirán la integración de videos, imágenes, animaciones y diversos espacios en el que sus usuarios podrán interactuar socialmente.

The metaverse is the next evolution of social connection. It’s a collective project that will be created by people all over the world, and open to everyone. You’ll be able to socialize, learn, collaborate and play in ways that go beyond what’s possible today. pic.twitter.com/655yFRm8yZ

— Facebook (@Facebook) October 28, 2021