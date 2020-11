Durante la pandemia, la demanda en los servicios de videollamadas aumentó exponencialmente. Aplicaciones como Microsoft Teams y Zoom se volvieron el espacio de reunión para millones de usuarios en todo el mundo.

Por esta razón, empresas del giro han optado por ofrecer propuestas cada día más atractivas buscando captar la gran mayoría de los consumidores.

Esta semana Microsoft Teams, anunció un importante aumento en el tamaño de participantes que permitirá tener conectados, de manera simultánea, en una misma videollamada a 300 participantes en la licencia gratuita. Teams también permitirá mantener reuniones de trabajo con una duración continua de hasta 24 horas.

Adicionalmente, esta plataforma continúa ofreciendo otras herramientas de trabajo que ayudan a complementar las reuniones, como lo son chats, una nube con 10 GB de almacenamiento compartido y 2 GB personales, entre otras cosas.

