Durante el evento virtual titulado Google Search On 2020, la compañía dio a conocer las maneras más nuevas en las que aprovecha la Inteligencia Artificial (IA) “para ayudar a las personas a comprender el mundo que les rodea”.

El evento, presidido por Prabhakar Raghavan, vicepresidente senior de Google, explicó cómo han aplicado IA dentro de diversas funciones del buscador y herramientas de la compañía para mejorar la experiencia de la gente y, además, ayudarles con situaciones más específicas.

En la actualidad, una gran cantidad de información está, literalmente, a una búsqueda web de distancia. Por lo mismo, la compañía debe “desarrollar constantemente tecnología de vanguardia para garantizar que Google siga siendo la forma más útil y confiable de buscar”. Para lograr lo anterior, se toman en cuenta cuatro elementos clave para mejorar las búsquedas: el entendimiento de la información mundial; alta calidad de búsquedas; privacidad y seguridad; y acceso abierto para todos.

Entre las mejoras anunciadas se pueden mencionar: la habilidad para entender faltas ortográficas y de escritura; mejores búsquedas específicas y la inclusión de subtemas en búsquedas muy amplias; entendimiento de momentos clave en video; acceso a datos estadísticos; mejoras en Lens; y la posibilidad de tararear una canción para saber cuál es. Los avances logrados han sido posibles, entre otras cosas, gracias a su investigación en inteligencia artificial.

Según Google, 1 de 10 búsquedas diarias están mal escritas. Por lo tanto, se han esforzado en mejorar su capacidad para comprenderlas. Por ello, presentaron un nuevo algoritmo que utiliza una red neuronal para mejorar su habilidad para descifrar errores ortográficos. La compañía mencionó que este cambio “mejora la ortografía más que todas las mejoras en los últimos cinco años”.

¿Cuántas veces les ha pasado que realizan una pregunta muy específica y los resultados de la búsqueda no satisfacen su duda? Esto podría deberse a que, tal vez, la respuesta podría encontrarse en lo más profundo de una página web. Para mejorar esta situación, Google ahora puede, no solo indexar páginas web, sino también pasajes individuales de los sitios. Es decir, habría una mejor comprensión de la relevancia de ciertos pasajes o párrafos en específico, y no solo la página en general, a fin de encontrar aquellas respuestas escondidas: Google entendería que un pasaje específico es más relevante para una búsqueda específica que una página entera sobre el tema. Esta tecnología podría mejorar el 7% de las consultas – en todos los idiomas – a medida que se implemente a nivel mundial.

Pero no sólo han mejorado las búsquedas muy específicas, sino también aquellas que son bastante amplias. La compañía ha aplicado redes neuronales para entender qué subtemas se relacionan con los intereses de las personas a fin de ofrecer una mayor diversidad de contenido cuando se hacen consultas amplias. Es decir, Google ahora es capaz de comprender los subtemas más relevantes relacionados a la búsqueda del usuario. Esta función se comenzará a implementar a finales de este año.

Tararea una canción y otras mejoras en búsquedas

A veces, encontrar momentos específicos dentro de un video es un poco complicado. Por eso, con un nuevo enfoque impulsado por la inteligencia artificial, Google ahora puede “comprender la semántica profunda de un video e identificar automáticamente los momentos clave”. Lo cual, le permitirá a la compañía etiquetar esos momentos en el video, para que se pueda navegar por ellos como si fueran capítulos de un libro”. Comenzaron a probar esta tecnología este año y se espera que, para fines de 2020, el 10% de las búsquedas en Google utilicen este sistema.

Hay veces que la respuesta a una pregunta es un dato estadístico. Pero a menudo, estos se encuentran entre una gran cantidad de datos y no son fácilmente accesibles en línea. Desde 2018, Google ha trabajado en el proyecto Data Commons, una base de datos de conocimiento abierto de estadísticas, en colaboración con el Censo de Estados Unidos, la Oficina de Estadísticas Laborales, el Banco Mundial, entre otros. En ese sentido la empresa anunció que quieren que esta información sea más accesible y útil a través de la búsqueda de Google.

Distintas funciones en Lens son útiles para distintos propósitos; permiten aprender, comprar y descubrir el mundo de distinta manera. Por ejemplo, ahora que todos estudiamos desde casa, Lens puede ser de mucha ayuda para realizar tareas: puede mostrar un tutorial paso a paso sobre cómo resolver problemas de matemáticas, química, biología y física.

Y si alguna vez se te ha quedado una canción pegada pero no sabes cómo se llama, ni te acuerdas de la letra pero sí de la melodía, sólo deberás tararearla para buscar y los modelos de inteligencia artificial de Google lo harán coincidir con la canción correcta.