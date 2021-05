Entre el primer trimestre de 2019 y el mismo período de este 2021, México ha liderado el crecimiento de las aplicaciones móviles de finanzas en América Latina. Esta es la información que arroja el reporte Fintech App Marketing Insights: LATAM Edición 2021, de la firma AppsFlyer.

Según este informe reza, “México se destaca como el principal mercado potencial de América Latina de habla hispana, ocupando la 7 posición (a nivel mundial) en número de instalaciones de apps”. En el ranking, México solo aparece por debajo de Filipinas, Rusia, Estados Unidos, Indonesia, Brasil e India.

Pero, ¿cuáles son las razones del auge de estas apps en México?

La respuesta es sencilla. El informe explica que “gran parte del crecimiento masivo de las aplicaciones financieras ha procedido de los países en desarrollo, ya que las descargas fueron 70 % superiores a las de la media de los mercados, lo que demuestra que hay mucho más espacio para la escala de los mercados emergentes, donde una parte considerable de la población aún no está bancarizada”.

Aunque el reporte no informa acerca del número de descargas que se han registrado en México (ni en otros países), sabemos que en nuestro país, en concreto, el número de descargas se multiplicó por diez en el período estudiado, No obstante, dicho crecimiento es comprensible si atendemos, como apuntan desde AppsFlyer, a la tasa de población bancarizada en nuestro país, que es del 50 %, lo que constituye la mitad exacta de la población. La otra mitad no está bancarizada con lo que, lógicamente el margen de crecimiento es mucho más amplio, que en un país cuya población en mayoría ya posee una cuenta bancaria.

El informe también explica que el auge de las apps de finanzas en México es debido en gran medida a la crisis sanitaria producida por el COVID-19. Las necesidades de la población han variado sustancialmente a razón de las restricciones de movilidad, el acceso limitado a los servicios o el cierre de sucursales, lo que ha provocado un traslado masivo de la clientela hacia los canales digitales, único medio útil, durante un tiempo, para gestionar los servicios bancarios y financieros particulares.

Del mismo modo, otros sectores, como el de las aplicaciones de ventas online (Ecommerce), han logrado incluso aumentar sus ingresos durante la crisis sanitaria, al presentarse como una opción segura para la clientela que no quería asumir riesgos haciendo sus compras en físico.

El desglose por segmentos

Dentro del amplio espectro de aplicaciones móviles financieras que existen, desde AppsFlyer destacan tres segmentos como los de mayor dinamismo en estos últimos tiempos: las aplicaciones de pago, las de inversión y las bancarias.

Lógicamente, el nuevo virus y el distanciamiento nos han empujado a preferir el pago sin interacción, antes que el pago en efectivo, y la gestión vía Internet de las cuentas bancarias, lo que explica el ascenso de descargas en las aplicaciones de pago y de bancos.

Con relación a la inversión, y quizás debido a la popularidad recién adquirida de la Bitcoin, se ha percibido también un mayor interés por las aplicaciones de inversión y negociación y, más en resumen, por la actividad en los mercados de valores.