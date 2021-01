Este martes se presentó la primera tripulación de la estación espacial privada. Tres millonarios, quienes pagaron 55 millones de dólares para volar en un cohete SpaceX. Serán dirigidos por un ex astronauta de la NASA, ahora colaborador de Axiom Space, la empresa de Houston que organiza el viaje para el próximo enero.

De acuerdo con Mike Suffredini, director ejecutivo y presidente de Axiom, este es el primer vuelo privado a la Estación Espacial Internacional, y con el buscan darle la oportunidad a personas que quieren ir al espacio de cumplir su sueño y también desarrollar proyectos de investigación y filantrópicos.

La primera tripulación pasará ocho días en la estación espacial y tardará uno o dos días en llegar a bordo de una cápsula SpaceX Dragon tras el despegue desde Cabo Cañaveral.

Los primeros viajeros al espacio de Axiom son Larry Connor, un empresario inmobiliario y tecnológico de Dayton, Ohio; el financiero canadiense Mark Pathy; y Eytan Stibbe, un amigo cercano del primer astronauta de Israel, Ilan Ramon.

The first private ISS crew in the history of humankind has been assembled.

Commander Michael López-Alegría

Mission Pilot Larry Connor

Mission Specialist Mark Pathy

Mission Specialist Eytan Stibbe

Axiom Mission 1 (Ax-1): The start of a new era. pic.twitter.com/vBlr0ASRhj

— Axiom Space (@Axiom_Space) January 26, 2021