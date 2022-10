La misión Crew-4 de la NASA alcanzó las aguas del Atlántico frente a las costas de Florida el viernes (14.10.2022) con sus cuatro tripulantes a bordo, tras permanecer casi seis meses en la Estación Espacial Internacional (EEI) donde realizó varios experimentos.

El amerizaje se produjo a las 16:55 locales cerca de la ciudad de Jacksonville, frente a la costa noreste de Florida. A bordo de la nave llegaron el comandante Kjell Lindgren, sus colegas de la NASA Jessica Watkins y Bob Hines, y la italiana Samantha Cristoforetti, de la Agencia Espacial Europea (ESA).

La cápsula, ayudada por cuatro paracaídas, cayó al mar exactamente a la hora programada. Cinco minutos más tarde, dos pequeñas embarcaciones fueron al encuentro de los astronautas con globos rojos y amarillos atados a los barcos.

Desde la cabina, dos de los astronautas confirmaron que estaban bien alzando sus dedos pulgares. “Amarizaje de Dragon confirmado: bienvenido de nuevo a la Tierra”, escribió inmediatamente en Twitter la compañía SpaceX.

Welcome home! Crew-4 NASA astronauts @astro_watkins, @astro_farmerbob, @astro_kjell, and @ESA’s @AstroSamantha are seen inside the @SpaceX Crew Dragon Freedom after splashdown off the coast of Florida. Check back for more images 📷: https://t.co/aaEByAsrES pic.twitter.com/cPobRGiSr5

— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) October 14, 2022