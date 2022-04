La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa, por sus siglas en inglés) reveló una serie de imágenes del amanecer en Marte que tomó su sonda InSight que se encuentra explorando el planeta rojo.

La Nasa compartió una serie de imágenes del amanecer en Marte que capturó InSight desde el planeta vecino en el pasado 10 de abril.

La foto fue tomada desde la zona conocida como Elysium Planitia, “el módulo de aterrizaje en Marte InSight de la NASA adquirió esta imagen utilizando la cámara de despliegue de instrumentos (IDC) montada en su brazo robótico“, comunicó la agencia espacial.

I’ll never tire of sunrise on Mars. ☀️ Each morning, that distant dot climbs higher in the sky, giving me energy for another round of listening to the rumbles beneath my feet. https://t.co/QB4uVOBLAP pic.twitter.com/61dZe75k2I

— NASA InSight (@NASAInSight) April 13, 2022