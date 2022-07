Un modelo de cálculo que tiene la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) sostiene que para mañana una tormenta solar masiva podría golpear a la Tierra, en un hecho que también ha sido informado por la doctora Tamitha Skov, conocida popularmente cómo ‘La mujer del clima espacial’.

A través de su cuenta en Twitter, la experta compartió la información de la NASA, la que, en caso de provocarse, podría efectuar fallas en el sistema GPS y radial en el planeta.

Direct Hit! A snake-like filament launched as a big #solarstorm while in the Earth-strike zone. NASA predicts impact early July 19. Strong #aurora shows possible with this one, deep into mid-latitudes. Amateur #radio & #GPS users expect signal disruptions on Earth's nightside. pic.twitter.com/7FHgS63xiU

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) July 16, 2022