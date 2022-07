Dentro de las noticias más conmovedoras y que sin duda alguna enorgullecen mucho, se encuentran todas aquellas en las cuales se destacan niñas y niños en la ciencia, arte o el deporte.

Este es uno de esos casos, te presentamos a Ashley Martínez Ocampo, una niña originaria del estado de Morelos, México, que con tan solo 11 años logró descubrir un asteroide y en conmemoración podrá nombrarlo. ¡Está viviendo el sueño!

Se trata de la primera niña mexicana que logra un hallazgo de este tipo, el cual fue confirmado por el Centro de Planetas Menores (MPC, por sus siglas en inglés) que pertenece a la Unión Astronómica Internacional, este es el organismo encargado de recibir, recopilar y distribuir información sobre planetas menores, cometas, asteroides y satélites naturales irregulares.

¿Cómo lo logró?

Ashley Martínez es integrante de la Sociedad Astronómica Urania (SAU) que es un colectivo de aficionados astrónomos de Morelos. La SAU estaba inscrita en el programa de Colaboración Internacional de Búsqueda Astronómica (IASC, por sus siglas en inglés).

IASC es un programa de ciencia ciudadana patrocinado por la NASA que incentiva a la población de todo el mundo a hacer descubrimientos astronómicos, para ello, a las personas inscritas en él, les proporcionan datos de alta calidad necesarios para poner en práctica sus conocimientos en esta ciencia, uno de sus principales objetivos es precisamente la búsqueda de asteroides.

De esta manera, Ashley junto con SAU formaron parte de una campaña de búsqueda de asteroides de la IASC, así, la niña analizaba cada detalle de la información otorgada por este programa; esto consistió en decenas de fotografías tomadas por el telescopio de sondeo panorámico y sistema de respuesta rápida (Pan-STARRS, por sus siglas en inglés) y un software especial con los cuales tenía que ser muy minuciosa, ¡Nada se le podía escapar!

¿Qué buscada Ashley en las fotografías? Tenía que examinar y distinguir pequeños puntos móviles rondando entre las estrellas. Es así como después de un arduo trabajo Ashley logró realizar el descubrimiento de un asteroide.

«Fue un proceso que llevó mucho tiempo para encontrar el asteroide. Yo tenía que analizar varias imágenes cuidadosamente. No se me podía ir algún detalles. A veces el software fallaba y me confundía. Es un descubrimiento que me hace sentir muy orgullosa», dijo Ashley en un comunicado.

Por ahora la niña fue reconocida con el diploma que aparece en la imagen de cabecera, que fue emitido por la IASC y la NASA, sin embargo, el mayor premio será la oportunidad de nombrar al asteroide con el nombre que ella quiera.

Aunque para ello aún falta algún tiempo, ya que en los próximos años se deben de confirmar este hallazgo con un mayor número de observaciones, lo que permitirá estudiar con mayor detalle su órbita y, entonces sí, bautizarlo con el nombre que la mexicana elija.

Finalmente, solo resta destacar el hallazgo realizado por Ashley Martínez. Qué dichoso que los niños y jóvenes se interesen a tan corta edad por esta maravillosa ciencia.