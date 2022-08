La lluvia de meteoros Perseidas 2022 es uno de los eventos astronómicos más esperados del verano y podrá verse en el cielo nocturno de México entre la noche de este viernes 12 y la madrugada del sábado 13 de agosto.

Agosto no sólo será el escenario de esta lluvia de meteoros que deslumbra a los amantes de la astronomía cada verano, sino que sucederá casi a la par de la Superluna de Esturión, la cual podría opacar a las Perseidas gracias a su brillante resplandor. Así lo adelantó Bill Cooke, astrónomo de la NASA.

#ICYMI: Perseids meteor shower on the way, the latest on @NASA's Mars Sample Return Program, and #NASAMarshall's Dr. John Blevins was with @NASA_SLS before there was an SLS >> https://t.co/phlHCwhQ6C pic.twitter.com/HVElroO1Gg

— NASA Marshall (@NASA_Marshall) August 7, 2022