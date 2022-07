México, 08 de julio 2022.- NtechLab, uno de los líderes mundiales en el campo del reconocimiento facial, está desarrollando el concepto de centros de comando y control de reconocimiento facial en tiempo real de ciudad inteligente, para combatir el crimen y encontrar a personas desaparecidas.

El anuncio, al margen de la exposición en Expo Seguridad, está siendo promovido por NtechLab y su socio estratégico INT Intelligence & Telecom Technologies. Ambas empresas defienden conjuntamente los inmensos beneficios del software de reconocimiento facial para servicios de seguridad y clientes comerciales en México.

La tecnología de reconocimiento facial de NtechLab permite a los gobiernos y a los servicios de seguridad responder a incidentes con rapidez y confianza. Emplea un modo de reconocimiento facial en tiempo real de alta precisión en una transmisión de video. Las imágenes se comparan con una base de datos de personas buscadas. Si hay una coincidencia, el sistema notifica a la policía inmediatamente. Todo el proceso, desde la aparición de la persona frente a una cámara hasta que la policía recibe una señal, tarda milisegundos.

La tecnología también puede proporcionar a las empresas comerciales, como tiendas minoristas, salas de exposiciones y centros comerciales, análisis de audiencia enriquecidos. Esto incluye el número de visitantes, la segmentación basada en el sexo y la edad, la duración promedio del tiempo de visita y si los asistentes son visitantes nuevos o regulares. Otra aplicación de la tecnología es en sistemas de control de acceso y gestión de asistencia basados en el reconocimiento facial.

Liana Meliksetyan, International Chief Commercial Officer de NtechLab afirma que: “Hoy en día, más del 50 al 70% de todos los casos penales ya se investigan, en las principales ciudades, con la ayuda de sistemas de video vigilancia y reconocimiento facial. El sistema de reconocimiento facial de NtechLab se ha utilizado para resolver más de 50.000 delitos. También vemos una disminución importante de hasta el 80 % en los delitos, incluidos robos y asesinatos, en las ciudades que han estado usando el reconocimiento facial durante tres años o más. Ahora, nuestro sistema ya ha sido vendido a México y a otros 25 países”.

José López Martin, Head of Latin America Regional Office de NtechLab añade que: “De 2019 al 2021, la precisión del reconocimiento facial superó el 99,99 % y la cantidad de errores se redujo en 20 veces. La precisión del reconocimiento facial depende de factores como la ubicación de la cámara, la calidad de la imagen y las condiciones climáticas. En perfectas condiciones, la cantidad de errores en los sistemas de reconocimiento facial hoy en día, no supera uno entre los 50 millones de operaciones. Factores como el género, el envejecimiento facial o, por ejemplo, la presencia de maquillaje, prácticamente no afectan la precisión del reconocimiento, lo que ilustra el enorme potencial de este sistema”.

Sobre NtechLab

NtechLab se estableció en 2015. Basado en su presencia geográfica, es uno de los proveedores de sistemas de reconocimiento facial más grandes del mundo. Actualmente opera en 26 países de América Latina, Medio Oriente, Sur y Sudeste de Asia y Europa, incluidos Azerbaiyán, India, Indonesia, Rusia, Tailandia, Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam. Más de 400.000 cámaras están conectadas al software de reconocimiento facial global de NtechLab.

En 2020, posteriormente a una inversión de 15 millones de dólares de un consorcio internacional de fondos soberanos, incluidos los de Medio Oriente, NtechLab anunció la apertura de su oficina del Golfo en Abu Dhabi.

En 2021, NtechLab superó la prueba de proveedores de reconocimiento facial (FRVT) realizada por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) del Departamento de Comercio de EE. UU. Basado en los resultados de siete pruebas independientes, el algoritmo desarrollado por NtechLab obtuvo la clasificación más alta a nivel mundial.

En 2022, NtechLab entró en la lista de Financial Times de las 1000 empresas de más rápido crecimiento en Europa. Compilada en asociación con la agencia de investigación Statista, la lista FT 1000 incluye empresas europeas que lograron la tasa de crecimiento anual compuesto más alta en ingresos entre 2017 y 2020. NtechLab mostró una envidiable tasa de crecimiento anual compuesta por el 122% durante el período de evaluación.