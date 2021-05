La aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, dio a conocer en enero de 2021 que realizaría algunos cambios en sus políticas de privacidad, causando revuelo y confusión entre los usuarios al no saber realmente lo que iba a pasar con sus datos o si corrían peligro. Este 15 de mayo es la fecha límite para aceptar los nuevos términos y condiciones, por lo que aquí te explicamos qué pasará con tu cuenta si no lo haces.

Los nuevos términos y condiciones de esta plataforma estaban programados para entrar en vigor el pasado 8 de febrero y representaban un paso más para unificar la información con Facebook, empresa que compró a WhatsApp por más de 16 mil millones de dólares en 2014; sin embargo, los nuevos términos y condiciones causaron controversia entre los usuarios.

Las nuevas políticas de privacidad buscan establecer perfiles con información unificada de ambas plataformas con el fin de poder beneficiar a los usuarios, personalizar la publicidad y ofrecer servicios que faciliten las experiencias de compra y un mejor soporte técnico.

Entre los datos que recopilará WhatsApp se encuentran la información de tus contactos, datos comerciales recuperados de Facebook, la dirección IP, ubicación geográfica, datos personales como tu nombre y registros de interacciones con empresas por medio de las aplicaciones, entre otras.

El cambio será para todos los países fuera de la Unión Europea, pues la región está protegida por una norma de protección de datos que impide que Facebook comparta información personal con otras empresas; la fecha límite fue pospuesta por WhatsApp, y ahora será hasta el próximo 15 de mayo cuando debas de aceptar los nuevos términos para seguir utilizando la app.

¿Qué pasa si no acepto los nuevos términos de WhatsApp?

La empresa aseguró que si las condiciones ya han sido aceptadas anteriormente, no debes preocuparte por nada, pues tu cuenta de WhatsApp seguirá funcionando de manera normal.

Por otro lado, si aún no las aceptas, tendrás como fecha límite el 15 de mayo para hacerlo, y, aunque la plataforma no borrará tu cuenta, tu servicio será limitado; podrás responder mensajes y videollamadas únicamente si tienes activadas las notificaciones, pero si después de unas semanas no aceptas la actualización, perderás estas funciones, haciendo de tu app prácticamente inservible.

Si te arrepientes de rechazar las condiciones, tendrás la opción de aceptarlas incluso después de la fecha mencionada, por lo que la única forma de que borren tu cuenta tras rechazar las condiciones, es que permanezca inactiva durante 120 días, perdiendo definitivamente toda tu información dentro de la plataforma como historial de mensajes, chats y copias de seguridad.