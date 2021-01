A partir de la declaración del triunfo de Joe Biden en las más recientes elecciones de Estados Unidos, partidarios del presidente Donald Trump, y él mismo, afirmaron que había fraude y, algunos, tomaron el Capitolio en protesta. A partir de ello comenzó una batalla en las redes sociales para detener la incitación a la violencia. Twitter, Facebook, YouTube, entre otras, tomaron medidas, pero también hay espacios que permitieron todo tipo de comentarios, tal es el caso de Parler.

Parler es una red social con sede en Estados Unidos que se lanzó en agosto de 2018 y en donde, a nombre de la libertad de expresión, se publicaron decenas de comentarios violentos sobre la situación política de nuestro país vecino. Y es que la plataforma trabaja con condiciones de moderación muy relajadas en comparación con otros servicios, por lo que resultó una buena opción para que los extremistas expresaran su opinión.

Más allá de los comentarios violentos, una de las razones por las cuales se está poniendo más atención al contenido en redes es que suelen utilizarse para coordinar ataques como el del Capitolio la semana pasada.

Por lo anterior es que Parler dejó de estar disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Android. Y después se dio a conocer que Amazon Web Services también dejaría de darle servicio de alojamiento a la plataforma.

El sábado, Apple dijo en un comunicado que había prohibido a Parler en su App Store porque la aplicación no controlaba adecuadamente el contenido publicado por los usuarios. “Apple siempre ha apoyado la representación de diversos puntos de vista en la App Store, pero no hay lugar en nuestra plataforma para amenazas de violencia y actividades ilegales. Parler no ha tomado las medidas adecuadas para abordar la proliferación de estas amenazas a la seguridad de las personas. Hemos suspendido a Parler de la App Store hasta que resuelvan estos problemas”.

Por su parte Google señaló: “Reconocemos que puede haber un debate razonable sobre las políticas de contenido y que puede ser difícil para las aplicaciones eliminar inmediatamente todo el contenido infractor, pero para que podamos distribuir una aplicación a través de Google Play, sí requerimos que las aplicaciones implementen una moderación sólida para el contenido atroz”.

En el caso de Amazon fueron los empleados los que exigieron dejar de brindar servicio a Parler. “No podemos ser cómplices de más derramamientos de sangre y ataques violentos contra nuestra democracia”, escribieron los empleados en un tuit.

A partir de hoy, lunes 11 de enero, Parler ha quedado desconectado de internet porque, según explicó la compañía, la mayoría de sus proveedores le habían quitado el soporte tras las decisiones de Amazon, Apple y Google.

¿Qué dice Parler?

Sobre el tema, el presidente ejecutivo de Parler, John Matze, afirmó que la prohibición por parte de las grandes empresas en realidad es un ataque coordinado para acabar con la competencia en el mercado. Ello en especial porque la plataforma comenzó a ganar usuarios a raíz de políticas más estrictas de las redes sociales más importantes.

Además se quejó de los criterios de Apple pues afirmó que no mide a Twitter o Facebook con el mismo estándar. “Aparentemente creen que Parler es responsable de TODO el contenido generado por el usuario en Parler. Siguiendo la misma lógica, Apple debe ser responsable de TODAS las acciones tomadas por sus teléfonos. Cada coche bomba, cada conversación ilegal por teléfono celular, cada crimen ilegal cometido en un iPhone, Apple también debe ser responsable”.

Sin embargo el ejecutivo también afirmó, a través de un comunicado de prensa, que están trabajando para mejorar la moderación y eliminar contenido prohibido, como publicaciones que inciten a la violencia. “Parler se esfuerza por unir a las personas y encontrar un terreno común, paz y curación. No toleramos ni aceptamos la violencia en nuestra plataforma y nunca lo haremos”, dijo Matze.

Se espera que el servicio esté fuera de línea al menos una semana antes de poder volver a las tiendas de apps y encuentren otro proveedor de soporte.