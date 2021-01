La música puede hacer mucho por nuestro estado de ánimo. Una buena canción nos puede inyectar energía y hacer mejor nuestro día, también se vale acompañar la tristeza con una melodía melancólica. Pero lo que no siempre queremos hacer es tener que buscar el sonido que acompañe nuestro humor y Spotify está ideando una solución, un algoritmo capaz de saber cómo te sientes para reproducir la playlist adecuada.

Si bien Spotify ya te hace recomendaciones basadas en tus gustos musicales y hay cientos de listas que puedes encontrar según tu estado de ánimo, está llamando la atención un sistema que patentó para que, a través de la voz, sea posible identificar cómo se siente una personas y, entonces, recomendarle canciones con base en su perfil.

De acuerdo con el medio The Next Web, la tecnología no solo es capaz de analizar la voz del usuario sino también el ruido de fondo y su sugerencia de contenido nuevo no se basa únicamente en su estado emocional, considera además su género, edad y hasta acento.

La patente se concedió el 12 de enero y describe varias maneras de analizar las señales de audio captadas por un micrófono para entender quién es el usuario y cómo se siente. Por ejemplo, el tono de voz puede ser más optimista, agudo o emocionante para los usuarios que han sido asignados el rasgo de personalidad de la extroversión.

La patente también propone usar “entonación, estrés y ritmo” para inferir el estado de ánimo, “una combinación de longitud y tono del tracto vocal” para estimar la edad, y metadatos ambientales para detectar si estás solo o en grupo.

Todos esos conocimientos podrían utilizarse para recomendar canciones de diversas maneras: una de las opciones es simplemente reproducir el contenido que el sistema considera podría gustarte; también se plantea lanzar una notificación para invitar al usuario a oír la playlist; en otro ejemplo, la salida podría ser una visualización de las siguientes canciones recomendadas correspondientes a las preferencias.

Es posible que la patente no llegue a la plataforma en breve, pero ofrece una visión del futuro de las recomendaciones musicales.

Todavía no está claro mucho de cómo funcionará y es que no todos somos iguales, puede haber dos mujeres en la Ciudad de México con la misma edad y nivel de estrés pero que escuchen géneros muy distintos. Tampoco sabemos cómo actuará ante los estados de ánimo, es decir si estamos tristes nos mantendrá en ese humor o buscará hacernos sentir mejor.

Tu música del 2020

Antes de que llegue la función capaz de reconocer tu humor puedes disfrutar de la música que escuchaste durante 2020. En caso de que no lo hubieras notado Spotify te brinda un resumen de la música y podcasts que más han escuchado; así como el top 5 de las canciones que repetían una y otra vez, por medio de historias cortas que se pueden compartir en diferentes aplicaciones.

Primero hay que señalar que para encontrar las historias es necesario tener la aplicación de Spotify, pues en la versión de escritorio no están disponibles. Desde la app, debajo de los artistas que escuchaste recientemente podrás ver un recuadro con la leyenda “Todo lo que escuchaste en 2020”. Una vez que lo seleccionas las historias comenzarán a aparecer.

En ellas Spotify Wrapped te informa cuántos minutos de música oíste, los géneros musicales que escuchaste este año y tu top 5; cuál fue la canción que no podías dejar de reproducir, así como el día en que la descubriste, en el que más veces le diste play y el número de ocasiones que la oíste; además de decirte cuáles fueron los podcasts y artistas que marcaron tu año.

También es posible compartir este recuento en Instagram y Facebook, así como dejar un mensaje de agradecimiento en Twitter al artista que te acompañó todo el año con su música. Si hay alguna otra red social en donde quieras compartir tu recuento de canciones, podrás copiar y pegar el link.