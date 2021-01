Esta semana la plataforma de mensajería WhatsApp está enviando un mensaje a sus usuarios para que acepten los nuevos términos en su servicio, mismos que entrarán en vigor a partir del próximo 8 de febrero. Uno de los puntos que más está llamando la atención sobre el tema es que la app está solicitando permiso para compartir información con Facebook y, para entender la razón, te presentamos la postura de la empresa.

A través de un comunicado WhastApp compartió: “estamos actualizando nuestros términos de servicio y política de privacidad a medida que trabajamos para hacer de WhatsApp una excelente manera de obtener respuestas o ayuda de un negocio. La política de privacidad y las actualizaciones de los términos son comunes en la industria y estamos proporcionando a los usuarios un aviso con suficiente anticipación para que revisen los cambios”.

La plataforma señala que están compartiendo información sobre las actualizaciones clave de los términos de su servicio y que, como siempre, los usuarios pueden consultar en su página de internet preguntas frecuentes sobre la manera en que se utilizan sus datos.

En lo que respecta al intercambio de datos con Facebook, WhatsApp aclara que actualizó su política hace más de cuatro años para describir cómo trabajaría con la red social “y el resumen sigue siendo el mismo que dijimos en ese momento”. Asimismo, en su página web señalan que solo comparten ciertos tipos de información con las empresas de Facebook entre ellos el número de teléfono, datos de operaciones, información relacionada con el servicio, información sobre cómo interactúas con los demás, datos del dispositivo móvil y la dirección IP, entre otros.

Asimismo, con respecto a la mensajería comercial, WhatsApp aclaró que no está exigiendo a los usuarios que compartan dichos datos. “Todos los usuarios serán notificados dentro del chat si un negocio con el que están hablando ha optado por usar Facebook para administrar y almacenar sus mensajes de WhatsApp. Este es un servicio opcional que ofrecemos. Las personas no tienen que enviar mensajes ni interactuar con las empresas en WhatsApp si deciden no hacerlo. Como siempre ha sido el caso, los usuarios tienen el control de con quién chatean y aún pueden bloquear fácilmente una empresa en WhatsApp si así lo desean”.

Los cambios más importantes

Si usas WhatsApp, en estos días te llegará un mensaje para que aceptes los nuevos términos en caso de que quieras seguir utilizando tu cuenta y, básicamente estos son los cambios que deberás autorizar.

Son tres las actualizaciones principales: la manera en que WhatsApp procesa los datos de los usuarios, cómo las empresas pueden usar los servicios alojados en Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp, y cómo la plataforma de mensajería pronto se asociará con Facebook para ofrecer integraciones más profundas en todos los productos de la empresa matriz.

Para entender exactamente de qué se trata, ahora WhatsApp está solicitando permiso para compartir una serie de datos con Facebook y terceros autorizados, (empresas que usan WhatsApp Business) por ejemplo, el número de teléfono, operador móvil, información relacionada con el servicio, información de interacción, información del dispositivo móvil como nivel de batería, versión de la app y la dirección IP.

La intención, aclararon, es comprender cómo es que los usuarios utilizan sus servicios con el fin de mejorarlos, hacer sugerencias basadas en su perfil, personalizar funciones y contenido, además de mostrar ofertas y anuncios relevantes en todos los productos de la empresa Facebook.

Asimismo la compañía ha declarado que su intención al integrar sus diferentes productos es poder ofrecer una experiencia integral y personalizada a los usuarios.

Vale la pena señalar que WhatsApp seguirá encriptando los mensajes de un extremo a otro. Lo que significa que no puede ver el contenido de los chats ni compartirlos con nadie.

Los usuarios que no estén de acuerdo con los términos no podrán utilizar sus cuentas. En ese sentido, si bien los perfiles permanecerán inactivos, WhatsApp eventualmente terminará eliminándolos después de 120 días para “mantener la seguridad, limitar la retención de datos y proteger la privacidad de nuestros usuarios”, señaló.