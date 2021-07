Hace un par de meses, hablamos de que Netflix tenia en sus planes incursionar en la industria de los videojuegos a través de un nuevo servicio de streaming, buscando ir un paso más allá de las series y películas por los que actualmente los conocemos. Ahora, tenemos nuevos detalles de este proyecto.

Esta semana, el medio Bloomberg dio a conocer nuevos movimientos, por parte de Netflix, par adentrarse en terreno de los videojuegos. Dentro de las novedades dicha fuente reveló la reciente contratación de Mike Verdu, antiguo ejecutivo de Electronics Arts y Facebook, además de ser el director creativo de Zinga y responsable de juegos para Oculus.

Según describe Bloomberg, Netflix tiene como objetivo comenzar a promocionar su nuevo servicio dentro de su actual aplicación, en algún momento de 2022. La idea, es empezar a promocionar la nueva plataforma a través de su comunidad activa, que ya cuenta con acceso al servicio contratado.

Algunos medios afirman que el nuevo servicio no tendrá un costo adicional, sin embargo, es probable que también sirva como excusa para aumentar significativamente su renta. Sin duda, será interesante ver la evolución de este servicio que entrara a competir en una industria en la que empresas como Google, Amazon o Apple no han logrado obtener el éxito esperado.

¿Qué tipos de juegos desarrollará Netflix?

The Information, Axios y Polygon, Netflix señaló que sus más de 200 millones de suscriptores “valoran la variedad y calidad” de su contenido, así como de los programas interactivos, por lo cual la apuesta podría enfocarse en el desarrollo de juegos basados en exitosas series de producción original como Stranger Things, La Casa de Papel y To All the Boys, además para la compañía no es ajeno el potencial del contenido basado en juegos como The Witcher, Resident Evil, Castlevania, Angry Birds, Assassin’s Creed, Cyberpunk, entre otros.