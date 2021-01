Hideki Kamiya no solo se ha hecho de un nombre en la industria gracias a su talento probado en franquicias como Resident Evil, Devil May Cry, Okami y Bayonetta, también lo ha hecho por sus opiniones polémicas y porque no tiene problemas en dar su punto de vista, aunque siempre de formas peculiares. Recientemente, el creativo de PlatinumGames reveló las 5 cosas que odia del Switch, consola que le encanta, pero que podría mejorar según su perspectiva.

A Kamiya le gustaría el regreso de la consola virtual en switch

A través de una serie de tweets (vía GameRant), Hideki Kamiya reveló las cosas que no le gustan de la consola híbrida de Nintendo. De inicio, y tal como lo había señalado hace un año, el creativo recordó que no le gusta el menú de Home de Switch, pues lo considera limitado, con nulas opciones de personalización y de gestión de contenido. Posteriormente, Kamiya señaló que le gustaría que Switch tuviera una Consola Virtual, como la tuvo en su momento el Wii y Wii U, pues esto permite que los jugadores puedan conocer, con experiencia propia, algunos de los grandes juegos de antaño.

Asimismo, Kamiya criticó la ausencia de un D-pad como tal en la consola híbrida de Nintendo, pues es un elemento que está presente en todos los controles. De la misma forma, mencionó la falta de compatibilidad de Switch con audífonos bluetooth, pues piensa que actualmente los dispositivos con cable están quedando atrás.

Finalmente, Kamiya mencionó que no le gusta que Nintendo haya retirado las funciones de simulación de gabinete Arcade de juegos como Space Harrier y OutRun que si estaban presentes en 3DS, sobre todo porque la consola híbrida también cuenta con soporte para giroscopio.

Y a ti, ¿qué es lo que no te gusta de Switch?