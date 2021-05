La policía del Reino Unido pensó que iba a destruir una enorme granja de cannabis escondida en un almacén local, y encontró algo completamente diferente: una mina de Bitcoin común y corriente.

Las fuerzas del orden de West Midlands emitieron una declaración sobre el caso el jueves por la noche explicando cómo, al menos desde el exterior, la mina de Bitcoin mostraba todos los “signos clásicos” de un cultivo de cannabis. Mucha gente estaba “visitando el almacén en diferentes momentos del día”, escribieron los oficiales, antes de agregar que el almacén tenía “muchos conductos de cableado y ventilación” visibles desde el exterior. Cuando volaron un dron de la policía sobre el edificio, también encontraron una cantidad “considerable” de calor emitido por lo que estuviera sucediendo en el interior.

Pero, cuando derribaron la puerta del almacén el 18 de mayo, probablemente puedes imaginarte su sorpresa al no encontrar ni una planta en el lugar. Lo que sí encontraron fueron aproximadamente 100 máquinas especializadas en minería de bitcoins apiladas una encima de la otra y trabajando.

Foto: West Midlands Police

“¡Ciertamente no es lo que esperábamos!”, dijo la sargento de policía de Sandwell, Jennifer Griffin, en un comunicado. Esta era “la segunda criptomina de este tipo” que encontró la policía en la zona, lo que implica que no es la primera vez que los oficiales locales han sido engañados.

Si bien el cultivo de cannabis es ilegal en todo el Reino Unido, Griffin dijo que la criptominería ciertamente no lo es. Aun así, la policía pudo apoderarse de la plataforma después de descubrir que la operación estaba alimentada con una gran cantidad de electricidad robada de edificios cercanos, y no planea devolverla pronto. En su declaración, los oficiales declararon que estaban buscando “confiscar permanentemente” los aproximadamente 100 dispositivos bajo la Ley de Activos del Crimen.

Foto: West Midlands Police

Los oficiales no dijeron cuánta electricidad estaba robando la operación, pero es probable que fuera mucha. Se necesita un montón de energía para operar una plataforma minera básica, y un estudio reciente encontró que la energía promedio utilizada para producir criptomonedas anualmente es mayor que la energía consumida por países como Austria y Finlandia. En el pasado, los investigadores han descubierto que el consumo de energía de la criptominería es en realidad mucho más intensivo que el drenaje masivo de energía que conlleva la extracción de metales preciosos reales.

Según la policía, no había nadie en el almacén en el momento del allanamiento y aún no se han realizado detenciones. Basta decir que, si bien la persona propietaria del almacén podría estar molesta porque su operación se cerró, los precios de las criptomonedas actualmente en descenso implica que probablemente no perdieron mucho.