Debido a esto, WhatsApp decidió ampliar el tiempo de aceptación de sus políticas para que los usuarios pudieran informarse más sobre este tema; ahora la app ya ha dado a conocer una fecha límite para que las personas acepten las nuevas Condiciones del servicio y la Política de privacidad; será el 15 de mayo la fecha límite, en caso de no aceptar los términos los usuarios no podrán continuar utilizando WhatsApp.Ya han pasado varias semanas desde que la aplicación ha instado a sus usuarios a aceptar esta nueva serie de lineamientos de WhatsApp; las nuevas políticas explican el funcionamiento de la popular aplicación de mensajería, así como lo que la app puede y no puede hacer con la información de las personas.

Los nuevos lineamientos de la app

WhatsApp ha dado a conocer en su sitio de internet que las modificaciones en sus Condiciones del servicio y Política de privacidad van enfocadas a los mensajes que se transmiten entre empresas y clientes desde la aplicación, así como quienes acceden a esta interacción.

Este cambio permitirá a las empresas mejorar la comunicación entre ellas y sus clientes, al volverla más fácil y segura, de acuerdo con lo que se detalla en el sitio web.De acuerdo con lo dado a conocer por la aplicación, la información personal sigue estando protegida y se aclara que nadie, ni WhatsApp ni Facebook pueden leerlos o escucharlos.

Las modificaciones en el uso de la misma son las siguientes:Servicio al cliente:

Las empresas podrán chatear con sus consumidores, no obstante, serán ellas las que den a conocer a los clientes si desean textear o no con estas nuevas reglas.

WhatsApp pertenece a Facebook, por lo que usará los clics que los usuarios den en los anuncios con enlaces al chat de WhatsApp de una empresa, para personalizar aquellos anuncios que el usuario ve en Facebook.

WhastApp ofrecerá a las empresas vender a través de ella, por lo que la aplicación puntualiza en su página que si el usuario decide interactuar en las tiendas, informará acerca de cómo se compartirá esta información con Facebook.

De acuerdo con la app, el usuario no está ampliando la capacidad de la aplicación para compartir datos con Facebook.