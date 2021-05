El magnate Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, cree ciega y financieramente que llegará a Marte en un par de años, aunque muchos científicos lo han contrariado. Él no se deja amilanar y hoy en día se hace llamar “Emperador de Marte”; incluso, estaría “destinado” a hacerlo según una novela de un científico de la NASA.

A dos días para que se terminara 2020, Musk publicó en Twitter la siguiente frase “Destino, destino. No tengo salida”. Enseguida, alguien le respondió con un descubrimiento que dejó impactados a todos, le escribió: “A propósito del destino, ¿sabías que en el libro de 1953 de Von Braun, Mars Project, él hacía referencia a una persona llamada Elon que llevará humanos a Marte? ¡Qué loco!”. Y lo respaldó con una foto del escrito.

Destiny, destiny

No escaping

that for me — Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2020

Musk quiere llevar a 100 personas a Marte en 2024 y sus más fieles fans creen que lo logrará, porque como él dice, se deben “hacer cosas importantes sin tener en cuenta las probabilidades”. Sin embargo, los científicos aseguran que la tecnología actual impediría que esto sea posible. Sólo el tiempo dirá quién tiene la verdad.

¿Qué dice la profecía marciana?

Wernher Von Braun fue un ingeniero militar de la Alemania nazi que al terminar la Segunda Guerra Mundial fue trasladado en secreto a Estados Unidos. Después de nacionalizarse, se convirtió en uno de los pioneros de la NASA y jefe del programa espacial en el Gobierno de John F. Kennedy, había escrito en 1948 el libro “Das Marsprojekt”. Cinco años después fue traducido y publicado en inglés por la Universidad de Illinois bajo el título de The Mars Project (Proyecto Marte).

En realidad no se trata de una profecía, sino que el libro de Von Braun es una novela, el personaje de Elon es ficticio y sólo es una coincidencia, además de que en la historia Elon no es el nombre de una persona, sino su cargo: algo así como un presidente meritocrático electo.

Según Harry Pettit, periodista de tecnología digital y ciencia de The Sun, aseguró que aunque “El Proyecto Marte” es una novela, contiene cálculos científicos sobre cómo los humanos podrían viajar a Marte, aunque no muy certeros hoy en día. Si quieres saber más sobre esta historia puedes buscar el libro, que tal vez no sea tan fácil de conseguir físicamente.