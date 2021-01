La marca Honor llevó a cabo la presentación de su modelo View40, el primero desde que Huawei vendió la compañía a un consorcio de socios chinos con sede en Shenzhen.

El View40 tiene una pantalla OLED de 6.72 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120Hz y está alimentado por un procesador MediaTek Dimensity 1000+. Además cuenta con una batería de 4000 mAh que se puede cargar de forma inalámbrica o con un cable. En el área de la cámara, el lente principal tiene un sensor de 50 megapixeles.

Respecto a los precios, el modelo con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento está disponible en China por 3599 yuanes (alrededor de 11 mil pesos), mientras que la versión con almacenamiento de 256GB costará 3999 yuanes (unos 12 mil 300 pesos).

Por ahora el teléfono será lanzado solo en China aunque la serie V de Honor generalmente llega al resto del mundo, así que habrá que esperar para ver si los nuevos directivos siguen considerando a nuestro país como parte de su estrategia global.

Vale la pena señalar que los teléfonos View40 habían estado en desarrollo desde principios de noviembre, es decir, antes de la venta de Honor, sin embargo, la estrategia de Huawei dio resultado y la marca ha podido fabricar el modelo sin restricciones por lo que llegan con los servicios de Google.

Además, la compañía adelantó que ha confirmado alianzas con proveedores líderes en la industria como AMD, Intel, MediaTek, Micron Technology, Microsoft, Qualcomm, Samsung, SK hynix y Sony.

Un nuevo comienzo

Durante la presentación del dispositivo que se realizó a través de internet, George Zhao, CEO de HONOR Device reveló el nuevo slogan de Honor, “Go Beyond”, el cual describe la ambición de la compañía de convertirse en una marca global “icónica de tecnología al ofrecer productos innovadores, confiables y con la máxima calidad”.

“Estamos muy agradecidos con el apoyo constante y la lealtad de los socios y consumidores que han estado a nuestro lado en los últimos siete años. Por eso, son nuestra prioridad número uno, y al iniciar este emocionante nuevo capítulo, estaremos dedicados a ir más allá para crear un nuevo mundo inteligente al alcance de todos alrededor del mundo”, comentó George Zhao.

La marca compartió que su nueva estrategia estará enfocada en tres pilares: “todos los escenarios” (All Scenarios), “todos los canales” (All Channels) y “todas las personas” (All People). También señaló que de su fuerza de trabajo global que incluye a más de 8 mil empleados, la mitad estarán dedicados exclusivamente a la investigación y desarrollo.

¿Por qué la vendió Huawei?

En noviembre de 2020 Huawei, considerando que las autoridades de Estados Unidos la acusan de tener un estrecho lazo con el gobierno de China y utilizar su tecnología para espiar a los usuarios, decidió vender a su marca Honor para que las restricciones no le afectaran.

Cabe recordar que Huawei no puede, por ejemplo, llevar al mercado teléfonos inteligentes con los servicios de Google instalados, tampoco acceder a ciertos componentes, como chips. Es por ello que anunció la venta de la marca de móviles de bajo costo de su propiedad: Honor pues, a pesar de ser una división diferente, también iba a enfrentar las condiciones en contra.

Es así que Huawei vendió todas sus participaciones de Honor a Shenzhen Zhixin New Information Technology, un consorcio formado por una treintena de representantes y distribuidores.

Cuando se confirmó la venta Huawei dijo a través de un comunicado: “Esta adquisición representa una inversión impulsada por el mercado para salvar la cadena industrial de Honor. Es la mejor solución para proteger los intereses de sus consumidores, vendedores, proveedores, socios y empleados”.