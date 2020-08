Los problemas para Huawei con Estados Unidos continúan, pues luego de que se diera a conocer la noticia de que la firma ya no podría fabricar sus procesadores Kirin por culpa del veto comercial, ahora se ha revelado nueva información que aclara que las licencias temporales que el Departamento de Comercio de EUA había otorgado a la firma china para seguir trabajando con algunas empresas norteamericanas ha terminado desde el pasado 13 de agosto.

Lo anterior podría no decir mucho, pero es más grave de lo que suena, pues ahora Google y otras empresas norteamericanas tienen prohibido proporcionar actualizaciones de sus servicios a Huawei, lo que significa que la empresa de Mountain View ya no puede darle a Huawei la actualización de Android 11 para instalarla en los teléfonos de la compañía que todavía funcionaban y se podían vender con los Google Services.

Un problema que afecta a la mayoría de los teléfonos de Huawei

Esta situación afectará a la mayoría de los teléfonos de Huawei, pues, aunque el veto comercial y sus prorrogas comenzaron en 2019, la realidad es que son contados los dispositivos que llegaron al mercado ya sin los servicios de Google y con una versión de sistema operativo basada en AOSP.

En el caso de la gama alta hablamos de la serie Mate 30 y P40, pero todos los teléfonos de estas y muchas otras familias de gama media que aún usan los servicios de Google ya no recibirán actualizaciones mayores.

Claro que eso no significa que quedarán inservibles, pues Huawei podría actualizarlos con nuevas funciones, aunque probablemente tendrá que quitarles los servicios de Google para poder seguir con dichas novedades de software.

Un portavoz de Google mencionó al The Washington Post que el tema con estas licencias eran necesarias para entregar actualizaciones Android a Huawei por medio de canales oficiales, pero no explica si esto significa que los servicios de Google estarán bloqueados para recibir novedades a través de la Play Store como sucede con otros dispositivos. Lo que sí es un hecho es que Android 11 no llegará a ningún teléfono con los servicios de Google, al menos no con la versión que Google ofrece a sus socios comerciales.

Un portavoz de Google en México nos mencionó lo siguiente:

«Estamos cumpliendo con las restricciones obligatorias luego de la expiración de la Licencia General Temporal»

Seguimos en espera de la respuesta de Huawei en México.

Huawei puede seguir utilizando Android

Esto no cambia nada en lo que respecta al camino que ha seguido Huawei en los últimos meses, es decir, dijimos que Android 11 no llegará a los teléfonos con los servicios de Google, pero en realidad sí podrían actualizarse a Android 11 con la versión AOSP (Android Open Source Project).

AOSP es de código abierto, pero no incluye las mismas funciones que el Android que Google le da a sus socios comerciales, y evidentemente la gran ausencia son los servicios de Google.

Si Huawei quiere seguir dando soporte a estos dispositivos seguramente tendrá que decidir quitarles a estos usuarios los servicios de Google y sustituirlos por los servicios de Huawei (HMS), los cuales según la compañía ya son utilizados por 700 millones de usuarios en todo el mundo, de hecho, la App Gallery es ya la tercera tienda de aplicaciones más grande del planeta.