Siendo esencialmente un servicio de mensajería instantánea, la empresa WhatsApp que pertenece a Meta –antes conocida como Facebook– junto a Instagram se ha ido extendiendo para ir ofreciendo a sus clientes una experiencia de uso mucho más diversa y enriquecida tras cada actualización de su software con nuevas características y funciones que ya han incorporado a los tradicionales mensajes de texto ahora notas de voz, fotografías y videos, además de los emojis, stickers y los Estados que complementan a esta aplicación.

Uno de los cambios que se esperan para la nueva versión en la popular aplicación de comunicación -recuerda que es la más utilizada en el mundo y en su propio segmento su liderazgo no tiene duda- son mejoras en el sistema de llamadas de voz, individuales y grupales.

El ajuste que se espera es que durante las llamadas por medio de WhatsApp se puedan silenciar los mensajes entrantes, así como poder enviar elementos de chat a algunos de los participantes de la llamada en curso entre otras modificaciones que incluyen además una ventana que indica el nombre y foto de perfil de la persona con quien sostienes la comunicación.

☎️ We’ve added a few updates to a WhatsApp favorite! When it comes to group calls, now you can:

🔇 Mute others

✉️ Message specific people

🙋 See a banner when someone joins offscreen

— WhatsApp (@WhatsApp) June 16, 2022