ueden existir muchas versiones no oficiales de WhatsApp Messenger, por ejemplo: WhatsApp Plus, GB WhatsApp, Fouad WhatsApp, etc., pero ninguna de estas te ofrecerá la seguridad que te brinda la aplicación desarrollada por la compañía Meta (ex Facebook Company), esta es su principal característica a pesar de no contar con las novedosas funciones que sus copias sí tienen. En esta oportunidad, desde Depor te explicaremos qué es y para qué sirve el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp. Toma nota.

Se trata de una herramienta de seguridad que no se activa manualmente, significa que al momento de crearte una nueva cuenta y enviar el primer mensaje a cualquiera de tus contactos, automáticamente se estaría generando el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp. Es importante aclarar que las versiones no oficiales de la app, como las que mencionamos anteriormente, no tiene esta importante característica, algo que es muy peligroso y a continuación te explicaremos por qué.

QUÉ ES EL CIFRADO DE EXTREMO A EXTREMO DE WHATSAPP Y PARA QUÉ SIRVE

También conocido como el cifrado de punto a punto, es una herramienta de seguridad que se encarga de cifrar todos los mensajes que envías a través de WhatsApp, en palabras simples, los textos, fotos, videos o cualquier elemento que envíes o recibas por la aplicación, solo tú y la persona con quien chateas serán capaces de ver o escuchar el contenido de lo que se ha compartido, ni la propia aplicación o Google tendrán acceso a esta información.

Básicamente, gracias al cifrado de extremo a extremo, cada mensaje que envías y recibes se asegura con un candado, y solo tú y el destinatario tienen esa llave especial que se necesita para desbloquearlos y leerlos o escucharlos. Como lo dijimos anteriormente, todo esto ocurre de manera automática, no tendrás que activar ninguna configuración para proteger tus mensajes.

ASÍ PUEDES AÑADIR EL TUKUTÍN DE WINDOWS LIVE MESSENGER COMO SONIDO DE NOTIFICACIÓN EN WHATSAPP

Primero, busca y descarga desde YouTube el sonido de notificación conocido como “Tukutín”. En Google hay diferentes páginas gratuitas para convertir un video MP4 a formato MP3.

Cuando tengas el sonido listo, asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca en “Ajustes” > “Notificaciones”.

El siguiente paso es apretar sobre el apartado denominado “Tono de notificación”, el mismo que se encuentra en la sección de “Mensajes”.

Te aparecerá una larga lista con varios tonos predeterminados, desplázate hacia el final y haz clic en “Agregar Tono”.

Finalmente, agrega el “Tukutín” de Windows Live Messenger.

QUÉ SIGNIFICA “LMAO” Y “BTW” EN WHATSAPP

Los centennials son aquellos que usan palabras más reducidas en WhatsApp, considerándose como economía del lenguaje.

Si tu amigo o hijo te mandó “LMAO” o “BTW” en la app, no te preocupes porque no estará diciendo nada malo.

“BTW” significa “By the way” y quiere decir “A propósito”.

Esta va por lo general al inicio de una oración y se usa para cambiar un tema.

Por otro lado, la palabra “LMAO” significa “laughing my a** off”.

Se considera una palabra más fuerte que “Lol” y que tiene como significado que algo le ha causado demasiada gracia, llegando a carcajada.

Ahora que ya lo sabes, anótalos para que no pienses de que se trata de una broma.

