La NASA, la Agencia Espacial Europea y otras instituciones se preparan para lo peor. Un asteroide de gran tamaño podría impactar contra la Tierra y la humanidad aún no está preparada, es por eso que durante la Conferencia de Defensa Planetaria, que se celebra en Viena, Austria, se realizó un simulacro.

El escenario de un desastre de tanta magnitud es difícil de predecir, pero justamente por eso es necesario tener un plan. Decenas de científicos discutieron si las tecnologías, sistemas e instituciones actuales podrían hacer frente a la crisis de un asteroide real que amenazara la vida en nuestro planeta.

An *entirely IMAGINARY* asteroid (#2021PDC) is about to strike Europe … during this year's #PlanetaryDefense conference 👉🪨https://t.co/B1X0ifk52B

Yesterday, mission planners taking part in the #FictionalImpact decided theres no time to deflect the space rock. So, what next? https://t.co/Knc1V42ZCl pic.twitter.com/xVeZKUQ8Q3

— ESA Operations (@esaoperations) April 29, 2021