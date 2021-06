Nada es definitivo y menos en el ecosistema. Y es que se creía que solo hay cuatro océanos, que cubren el 70% de la superficie de la Tierra: Índico, Pacífico, Atlántico y Ártico. Pero la National Geographic Society sumó uno más a la lista: el océano Austral, lo cual sorprendió a expertos y a muchos amantes de la naturaleza.

Desde que National Geographic comenzó a hacer mapas en 1915, no había querido entrar en la discusión del océano Austral, cuya existencia se lleva debatiendo desde hace muchas décadas, pero por primera vez lo hizo y de manera tajante al incluirlo en sus mapeos. Esto se debe a que especialistas de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) descubrieron que el agua en esa área es lo suficientemente distinta como para justificar su propia clasificación ecológica.

Fue en 1937 cuando la Organización Hidrográfica Internacional reconoció por primera vez este océano, pero en 1953 perdió la designación sin un motivo aparente. Y en 1999, la Junta de Nombres Geográficos de los Estados Unidos adoptó el término océano Austral y aunque ha sido reconocido desde hace tiempo por científicos, el consenso internacional para nombrarlo oficialmente como tal no llegó hasta dos décadas despué

Four oceans or five? It's #WorldOceansDay🌊 and National Geographic is making a change to recognize the Southern Ocean as a fifth official ocean in our atlases and maps! https://t.co/HSHRUAyWuE

— National Geographic (@NatGeo) June 8, 2021