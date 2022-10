La exposición “The Mystery Man“, inaugurada el jueves 13 de octubre en la Catedral de Salamanca, España, muestra una recreación hiperrealista del cuerpo de Jesucristo, creada con base en estudios 3D a partir de la Sábana Santa, también conocida como Síndone, y 15 años de investigaciones científicas al respecto.

¡Así es la recreación de Jesús en “The Mystery Man”!

De acuerdo con el portal oficial de la exposición “The Mystery Man” el objetivo de la investigación es responder “¿quién era el hombre de la Sábana Santa?”. Según la misionera española, Xiskya, la escultura hiperrealista de Jesús mide 1.78 metros y pesa 75 kilogramos de estatura.

“Estamos ante una obra realizada con la técnica hiperrealista en la que se han introducido todos los detalles que salen en la Sábana Santa, si bien ha habido unos estudios anteriores y como novedad lo que tenemos es entender que la imagen de Jesús es la imagen más representada de toda la historia” Álvaro Blanco, Comisario de la Exposición The Mystery Man

La catedral de #Salamanca acoge la exposición 'The Mystery Man', que podrá visitarse hasta diciembre. La muestra cuenta con una representación hiperrealista del cuerpo de Jesucristo a partir de la Sábana Santa.@Mariabravamaria y @MJessSantaMaria han asistido a la inauguración. pic.twitter.com/Hk9ZTXcjs1 — PSOE Ayuntamiento Salamanca (@psoeaytosa) October 13, 2022

Álvaro Blanco, comisionario de la exposición, explicó que trabajó con un grupo de artistas que buscaban “realizar una figura lo más real posible a lo que sucede en la Sábana Santa”, también agradeció “la valentía de ArtiSplendore y de la Catedral de Salamanca que han apostado por el proyecto de la exposición”.

La recreación de Jesucristo está en España, ¿vendrá a México?

La página de “The Mystery Man” asegura que la recreación de Jesús se presenta como primicia mundial en la ciudad de Salamanca, España, pero “viajará a través de los cinco continentes”, para que creyentes de todo el mundo puedan apreciar esta escultura hiperrealista.

De acuerdo con el censo poblacional 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 97 millones 864 mil católicos, lo que representa el 77.7% de la población, por lo que nuestro país podría ser un destino atractivo para los organizadores, aunque no se ha confirmado qué países visitará en el futuro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TheMysteryMan (@themysterymanexpo)

La exposición se compone de seis salas, en las que se presenta la historia de Jesús de Nazaret, además del significado de la Sábana Santa de Turín y las representaciones de la imagen de Jesucristo. Las salas se reparten de la siguiente forma:

Sala 1 – Jesús de Nazaret: Una sala con textos sobre la historia del personaje y de su rostro

– Jesús de Nazaret: Una sala con textos sobre la historia del personaje y de su rostro Sala 2 – Su condena y muerte: Una sala con reproducciones de piezas históricas

– Su condena y muerte: Una sala con reproducciones de piezas históricas Sala 3 – Aparece una sábana: Réplica de la cripta con holograma y recreación del incendio de la sábana

– Aparece una sábana: Réplica de la cripta con holograma y recreación del incendio de la sábana Sala 4 – Antecedentes de la imagen de Jesús: La sábana, un original pictórico de Jesús de Nazaret, sala con proyector antiguo de tela, análisis de la sábana, estudios forenses, lectura de la Síndone y “creando el cuerpo”

– Antecedentes de la imagen de Jesús: La sábana, un original pictórico de Jesús de Nazaret, sala con proyector antiguo de tela, análisis de la sábana, estudios forenses, lectura de la Síndone y “creando el cuerpo” Sala 5 – La imagen de Jesús a lo largo de la historia: Sala inmersiva

– La imagen de Jesús a lo largo de la historia: Sala inmersiva Sala 6 – El Cordero de Dios / The Mystery Man: Escultura hiperrealista

“The Mystery Man” llegó a España el 13 de octubre y la recreación hiperrealista de Jesús estará en la Catedral de Salamanca hasta diciembre con un costo de 12 y 14 euros, es decir, entre 234 y 273 pesos mexicanos. Si vives en España o pretendes hacer una visita internacional, la exposición es de lunes a sábado de 10:00 a 20:00 horas y domingos de 10:00 a 18:00 horas (tiempo de España).

¿Cuál es la historia de Jesús y la Sábana Santa?

El Obispo de la Diócesis de Salamanca, monseñor José Luis Retana, expresó su parecer al visitar la exposición: “ Ponerse delante de lo que es una representación exacta de lo que Jesús sufrió y murió, y cómo eso da impresión”, dijo, y también reconoció que esta presentación podría atraer a más creyentes en el mundo.

“La concreción del amor de Dios que se hace carne en Jesucristo que muere como un malhechor con un sacrificio terrible por nuestra salvación. No existe en el mundo un amor mayor” Monseñor José Luis Retana

Es un #orgullo que la exposición ‘The Mystery Man’ haya elegido la #CatedraldeSalamanca como punto de partida, dándonos la oportunidad de difundir el nombre de nuestra ciudad en el mundo, de sacar pecho de la monumentalidad de nuestras catedrales y de atraer a más visitantes. pic.twitter.com/kxt1AJtKZb — Carlos García Carbayo (@CGCarbayo) October 13, 2022

De acuerdo con la investigación de “The Mystery Man“, la Sábana Santa de Turín, también conocida como Síndone, es una sarga de lino muy cara, tejida en espiga, de 430 x 110 cm. Es una reliquia de la fe cristiana a la que se le atribuye el haber envuelto el cuerpo de Jesús de Nazaret tras su muerte.

En ella aparece una impronta borrosa de un hombre con signos de tortura. A la izquierda muestra la vista frontal, y a la derecha la parte dorsal. En 1997, sufrió quemaduras en un incendio que casi destruye la tela, pero aún permite ver la imagen del cuerpo y el rostro que se ha identificado a lo largo de la historia como el de Jesús de Nazaret.

La “imagen del cuerpo” no atraviesa el tejido y está presente en unas decenas de micras; no tiene contorno, ni marcas de pincel; no es una pintura, sino el resultado de una oxidación ácida deshidratante de las fibras de lino. En 1976, la NASA confirmó, para todo el cuerpo, esta propiedad tridimensional que no posee ninguna otra imagen en el mundo.

Ya podemos verlo de la manera más realista posible. Mide 1.78m, pesa 75kg., tiene sangre tipo AB. Se le ve la tierra en los pies, los magullones, las costras de sangre en el pelo, los 150 latigazos y 250 golpes. Se ensañaron con él. Impresiona, dan ganas de llorar y abrazarlo. pic.twitter.com/Wlez6phnal — Xiskya ن (@xiskya) October 13, 2022

Según los investigadores, la ciencia forense ha demostrado que la tela, en algún momento de su historia, cubrió a un hombre que sufrió torturas, lo que coincide con los los datos que transmiten los relatos evangélicos: la coronación de espinas, flagelación, crucifixión y lanzada en el costado.

Los estudios realizados siguen sin establecer cómo pudo formarse la extraña imagen. Aún no se han explicado su carácter de negativo, las tres dimensiones y la ausencia de pigmentos. La “Sábana Santa” puede ser incompatible con alguna técnica pictórica, artística o científica. La sangre, sin embargo, sí es compatible con un cadáver humano, remata la investigación.