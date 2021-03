A pesar de que la gran mayoría de redes sociales requieren que sus usuarios tengan al menos 13 años de edad para poder abrir una cuenta, un nutrido número de niños y adolescentes se las ingenian para evadir estas limitantes y ocultar su verdadera identidad lo que dificulta a plataformas con Instagram protegerlos de otros contactos cuyas intenciones pueden ser más oscuras.

En este sentido y para evitar que los menores de edad se expongan a riesgos como la pedofilia, Instagram ha decidido implementar una de funciones nuevas que a través del uso de inteligencia artificial ayudará a mejorar los filtros para determinar la edad exacta de los usuarios y proteger a los adolescentes, así lo dio a conocer la compañía a través de un comunicado.

Una de las nuevas funciones que ha sido anunciada y que ha tenido buen recibimiento entre los usuarios es la que evita que los adultos envíen mensajes a personas menores de 18 años que no los siguen, por lo que si un usuario mayor envía un mensaje a un adolescente recibió un aviso informando que no puede enviar el mensaje a dicha cuenta a menas de que esa cuenta lo siga.

Otra de las funciones que la empresa propiedad de Mark Zuckerberg es la introducción de una función que señalará a los usuarios que por su actividad parezcan estar acosando deliberadamente a menores de edad a través del envío de una gran cantidad de solicitudes de amistad o mensajes.

En estos casos se advertirá a los adolescentes sobre el “comportamiento potencialmente sospechoso”, de parte de otros usuarios, dotándolos de la opción de terminar la conversación, bloquear, denunciar o restringir al adulto.

Estas modificaciones se comenzarán a notar en varios país en las próximas semanas, así lo informó la red social que espera implementarlas en todas partes pronto.

Some updates on what we're doing to keep teens safe on Instagram ❤️ Including:

🔒 Restricting DMs between teens and adults they don’t follow

🤔 Prompting teens to be careful in DMs even with adults they're connected to

🙋 Encouraging teens to make their accounts private pic.twitter.com/l1PZ9uwzeG

— Instagram (@instagram) March 16, 2021