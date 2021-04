Google acaba de revelar la fecha para su próxima conferencia de desarrolladores Google I/O, misma que tendrá lugar, como cada año en sus instalaciones de Mountain View, California.

El Google I/O, con la excepción del año pasado, siempre se ha realizado en el mes de mayo con un evento presencial. Sin embargo, debido a la actual pandemia esta edición 2021 será digital.

Fiel a su estilo, la compañía anunció la fecha después de que cientos de usuarios participaran en el juego colaborativo, que reveló la fecha de esta nueva edición. Este año la temática fue resolver un Puzzle.

A través de un tweet , el CEO de Google, Sundar Pichai, dijo que I / O 2021 se realizará desde el Anfiteatro Shoreline, que se encuentra en Mountain View, cerca de la sede de Google y donde Google ha organizado el evento durante los últimos años.

“Estamos de vuelta 🙂 Únase a nosotros del 18 al 20 de mayo para #GoogleIO en vivo, en línea y gratis para todos”

…and we’re back:) Join us May 18-20 for #GoogleIO live, online, and free for everyone. https://t.co/763eVjWpYE pic.twitter.com/Sk3tUnLme0

— Sundar Pichai (@sundarpichai) April 7, 2021

Es posible que durante esta edición 2021, la compañía de ha conocer algunas de las novedades más importantes en torno a plataformas como Google Assistant, Google Chrome, Chrome OS, Android y demás propuestas de software. En cuanto al sistema operativo móvil, posiblemente veamos más novedades de la versión 12.