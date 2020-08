Primera fotografía de un iPhone 12 Pro Max

Empezamos con una imagen que supone la primera muestra real de lo que será el iPhone 12 más grande de este año. O al menos una parte de este. Ha sido EveryThingApplePro quien ha desvelado por primera vez esta fotografía en la que se puede observar que se trata de un dispositivo PVT, cuyas siglas en español vendrían a significar que es un modelo de prueba y no final. En cualquier caso no parece que el modelo final vaya a ser diferente a este.

Actual iPhone 12 Pro Max (PVT) notch shot with 120Hz settings. Same notch size, slightly more room for 'AM/PM' badge because of 6.7-in screen, battery icon is a bit different. Thanks to @MaxWinebach pic.twitter.com/Hq7yBNnXUV — EverythingApplePro (@EveryApplePro) August 25, 2020

No hay una diferencia abismal con lo que sería un iPhone 11 Pro Max, pero si nos fijamos un poco se hacen patentes. Lo primero son los laterales, los cuales se observan completamente planos y con una curvatura en las esquinas superiores. Un diseño prácticamente calcado al de los iPad Pro de últimas generaciones y que no pilla por sorpresa ahora teniendo en cuenta que es el diseño rumoreado desde hace ya muchos meses. También el notch está presente y aunque es del mismo tamaño, se nota que la pantalla de 6,7 pulgadas es mayor que las 6,5 de los actuales ‘Max’, quedando unos milímetros más de espacio en la parte superior.

No obstante, la guerra entre filtradores está servida. Jon Prosser, quien ya ha adelantado varios lanzamientos de Apple este último año, respondió al tweet de EveryThingApplePro poniendo en duda esta imagen y afirmando que los bordes de su terminal PVT están algo más redondeados. Para ello adjunto una fotografía del modelo que tiene él entre manos y del que ha obtenido nueva información que hablaremos posteriormente.

Actual iPhone 12 Pro Max (PVT) notch shot with 120Hz settings. Same notch size, slightly more room for 'AM/PM' badge because of 6.7-in screen, battery icon is a bit different. Thanks to @MaxWinebach pic.twitter.com/Hq7yBNnXUV — EverythingApplePro (@EveryApplePro) August 25, 2020

Apple no renuncia a los 120 Hz para el iPhone 12 Pro

Dado que los cuatro iPhone de este año traerían pantallas OLED, la principal diferencia entre los modelos ‘Pro’ y los demás estaría en la tecnología ProMotion, que es como llama Apple a sus pantallas con altas tasas de refresco. Por el momento estas solo han sido implementadas en las tres últimas generaciones de iPad Pro, con 120 Hz. Hace varias semanas se afirmó que las pruebas de rendimiento no habían resultado como la compañía quería y debido al escaso margen de cambios que le quedaba a los californianos habían decidido renunciar a ello.

Se venía avisando ya desde hace días que quizás Apple había logrado solventar los problemas y ahora Jon Prosser puede confirmar esta teoría con un vídeo en el que se observa esta tecnología en funcionamiento, como también se observan las diferentes opciones de configuración que incluso permitirían alternar los 120 Hz con los 60 Hz que ya tenemos en los actuales iPhone.

A vueltas con el sensor LiDAR

Diseño y tasa de refresco son aspectos del iPad que ahora heredarían los iPhone, pero no son los únicos. El sensor LiDAR sería el tercero en discordia y nunca mejor dicho, ya que no se sabe tampoco si finalmente Apple lanzará algún modelo que tenga este sensor. El hecho de que no se haya hecho hincapié en esta tecnología con los iPad Pro 2020 podría ser un indicio de que se están reservando esto para anunciarlo con los nuevos teléfonos.

De nuevo Prosser en su vídeo y tweets es quien revela la existencia de opciones en los ajustes que, al menos en versiones PVT, permiten configurar aspectos de este sensor. Según podemos observar, podría servir incluso para mejorar fotografías tomadas con el iPhone.

También ha afirmado que Face ID ha mejorado también y ahora funciona desde otros ángulos. Prosser no ha especificado más al respecto, pero probablemente sea ya posible desbloquear el teléfono con el iPhone en horizontal como ya sucede con el iPad Pro. Esto es además un reclamo muy extendido desde que en 2017 la compañía estrenase este tipo de tecnología con su iPhone X.

Seguiremos a la espera de nuevas informaciones y analizar con más calma todo el significado de esta mega filtración realizada por Jon Prosser y a la que se han sumado otros analistas como EveryThingApplePro. En cualquier caso, queda cada vez menos para desvelar al completo los nuevos terminales. Solo falta poner fecha, ya que por el momento la compañía dirigida por Tim Cook no ha dado fechas para una hipotética keynote online en la que presentar sus dispositivos (aunque Prosser afirma que será en la semana del 12 de octubre).